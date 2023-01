Riccardo Fogli: “Bestemmia al Gf Vip? Io uomo di Chiesa”/ “Non accetto questa accusa”

Riccardo Fogli, ospite di Verissimo, è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip, durata soltanto ventiquattro ore e conclusasi con la squalifica per bestemmia: “Ho sofferto molto”, ha ammesso. Il cantante, infatti, non si ritrova in queste accuse. “Io sono cresciuto in Chiesa, facevo il chierichetto e mia mamma faceva le pulizie lì. Ho anche comprato un convento. Mi danno fastidio le bestemmie. Non mi sta bene che dopo qualche ora nel reality show mi si attribuisca questo epiteto. Essere accusato di blasfemia è fuori dal mondo”.

È proprio per questo motivo che, dopo l’uscita dalla casa, ha sofferto molto. “Mi ero preparato due mesi per entrare. Un’offesa così grave non puoi prenderla con leggerezza. Ho accettato le regole, mi fermo e sono pronto a chiedere scusa a coloro che pensano che io abbia detto qualcosa di blasfemo. Io però non l’ho fatto. La Madonna è mia madre. Non posso nominare Gesù. Ogni volta che sono in difficoltà faccio il segno della croce”.

Riccardo Fogli: “Bestemmia al Gf Vip? Io uomo di Chiesa”. Cosa è successo

Riccardo Fogli ha dunque voluto ricostruire cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip al momento della presunta bestemmia. “Io sono entrato con la mia chitarra durante la puntata. Alle 6.00 sono andato a dormire con Alberto De Pisis. La mattina mi ha detto ‘Non hai russato, sei stato incredibile’. Mi sono alzato, ho fatto colazione. A quel punto Charlie Gnocchi mi ha avvertito in merito al fatto che facevano molti scherzi lì. Poi abbiamo parlato di quante uova mangiare. In quella conversazione ho detto ‘Oh Madonna’, ma c’erano dei suoni in mezzo che hanno fatto sentire qualcosa di diverso. È una mortificazione, vorrei che ci fosse stato il VAR”.

Anche l’esperienza all’Isola dei Famosi è stata difficile. “Ci ho pensato a lasciare perdere i reality show. Mia moglie Karin ogni tanto li guarda. Ne siamo affascinati. Li abbiamo visti cambiare in questi anni. Appena le ho detto che Alfonso Signorini mi voleva, era contentissima. Mi ha detto ‘Almeno ti vediamo sempre’, dato che io sono sempre in tour in tutto il mondo. Avevamo anche stabilito dei segnali per comunicare con Michelle. Purtroppo non ho fatto in tempo a farmi conoscere”.











