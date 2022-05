Ricchi e poveri: chi sono, successi/ “Franco Califano ci disse ‘siete ricchi di idee e poveri di soldi’”

I Ricchi e Poveri, successi: da “Sarà perchè ti amo” a “Mamma Maria”

I Ricchi e Poveri sono tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In di Mara Venier. Uno dei gruppi più amati della musica italiana, conosciuto in tutto il mondo, è pronto a raccontarsi: dai grandi successi da “Sarà perchè ti amo”, “Mamma Maria” e “Che sarà” fino all’ultimo successo “Marikita”. Intervistati dall’Avvenire.it, Angela, la brunetta dei Ricchi e Poveri ha raccontato: “Angelo ha composto la canzone in un periodo di vacanza, ci siamo divertiti molto a provarlo e ballarlo, così ci è venuta l’idea di proporre un singolo che trasmetta allegria e positività”. L’autore del brano, invece, ha rivelato: “l’ispirazione per Marikita, che significa coccinella, mi è venuta una sera a casa mentre guardavo la tv, dove trovavo solo episodi di cronaca. In un momento tristezza, ho spento tutto, ho preso la chitarra ed è nata la prima strofa. L’ho fatta ascoltare ad Angela che ha iniziato a ballare entusiasta e ho ultimato il singolo con Dario Farina”.

La band composta da Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu și è ricomposta al completo in occasione del Festival di Sanremo 2020 dove hanno calcato il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con tutti i più grandi successi. Oggi la band è perlopiù formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu che hanno dovuto fare i conti prima con l’addio di Marina Occhiena e poi di Franco Gatti .

I Ricchi e Poveri e l’addio di Franco Gatti

Angela Brambati e Angelo Sotgiu de I Ricchi e Poveri hanno poi parlato dell’addio di Franco Gatti, storico componente della band. “Franco ci ha detto che avrebbe preferito fermarsi per problemi familiari. È una scelta comprensibile. Comunque ci sentiamo sempre e siamo sempre amici” – ha detto Angelo dalle pagine dell’avvenire.it, mentre Angela ha precisato: “Franco non è stato sostituito, per rispetto e anche perché Angelo che è tenore e io che sono contralto siamo fortunati. Abbiamo due voci che si fondono benissimo e che sembrano quattro”. La band che ha venduto milioni di dischi nel mondo deve tutto ad un grande della musica italiana: Franco Califano.

“Ci presentò a una casa discografica milanese, ma purtroppo non andò bene. Lui ci disse: “Questi di musica non capiscono nulla, ma voi avrete successo comunque” – ricorda la brunetta dei Ricchi e Poveri che ha poi aggiunto – “era una persona splendida, un generoso. Innanzitutto ci diede il nome Ricchi e Poveri perché, ci disse “siete ricchi di idee e poveri di soldi”. E ci rifece il look: a me fece tagliare i capelli corti come si usava a Londra e Angelo lo fece ossigenare”.











