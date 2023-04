RICCIO, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Nek dietro la maschera?

Chi è Riccio de Il Cantante Mascherato

A Il Cantante Mascherato c’è anche il Riccio. Christian De Sica non ha dubbi “È Nek“, dice l’attore. Serena Bortone invece non è così certa e conferma il Lopez della scorsa puntata. Iva Zanicchi si dice confusa: “Ero certa che fosse Nek, adesso invece questa esibizione mi ha spiazzata”. “Troppi indizi mi portano a Nek. Sei uno dei pochi artisti che ha conquistato il Sudamerica. Per me al 100% sei Nek” spiega Francesco Facchinetti. Flavio Insinna è d’accordo. Dunque, a parte Serena Bortone, tutti gli altri sembrano convinti di chi sia il concorrente.

Chi si nasconde sotto la maschera del Riccio de Il Cantante Mascherato 2023?

Chi è il Riccio de Il Cantante Mascherato 2023? Prosegue con grande successo la quarta edizione dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Dopo le prime puntate, proseguono le indagini della giuria e del pubblico per scoprire le identità dei personaggi famosi celati sotto le maschere. Una delle maschere più apprezzate di questa edizione è senza alcun dubbio quella del Riccio che, durante l’ultima puntata, ha regalato la miglior esibizione della serata. Sulle note di “Tango” di Tananai, la maschera del Riccio ha emozionato pubblico e giuria. Una performance perfetta che ha spinto Iva Zanicchi a precisare :”sotto la maschera c’è un cantante vero” e per l’aquila di Ligonghio potrebbe essere Nek! Anche Christian De Sica è convinto che sotto la maschera ci sia Nek, mentre Serena Bortone ha fatto il nome di Massimo Lopez.

Dello stesso parere è anche Flavio Insinna, mentre Francesco Facchinetti ha sparigliato le carte facendo il nome di Scialpi. Chi si nasconde sotto la maschera del Riccio?

Riccio del Cantante Mascherato 2023: tutti gli indizi

Il Riccio è una delle maschere più amate de Il Cantante Mascherato 2023. Diverse le ipotesi avanzate dalla giuria: da Nek a Massimo Lopez fino a Scialpi. Ma al momento non è ancora dato sapere chi si cela sotto la maschera, anche se gli indizi disseminati dal personaggio sono stati diversi. Durante la prima puntata, il cantante mascherato parlando di se ha detto: “sono il Riccio e vi racconto qualcosa di me. Mi piace essere protetta e questa maschera mi protegge, anche se nella vita le maschere cerco di togliermele ed è una bella soddisfazione”.

Non solo, la maschera ha aggiunto: “ero un Riccio, mi piace il Riccio perché è tenero e anche io lo sono. Mi piace che si chiuda ma anche che si apra, se si fida. Ero timido da ragazzo, anche se qualcuno potrebbe pensare che sia strano. Ho superato questa cosa grazie al rapporto col pubblico…”.











