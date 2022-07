Ricky Martin accusato di stalking/ “Accuse violenza domestica? Totalmente false”

Ricky Martin e le accuse di stalking

Ricky Martin sarebbe stato raggiunto da un ordine restrittivo emesso dalle autorità di Puerto Rico, stando a quanto reso noto dalla Associated Press e diffuso da TgCom24. Ilo provvedimento a carico del noto artista sarebbe scaturito in seguito alle accuse di violenza domestica. Il quotidiano locale El Vocero ha riferito che circa due mesi fa sarebbe finito il legame tra Ricky Martin e la persona denunciate, con la quale sarebbe rimasto per sette mesi. Secondo l’ordine restrittivo, al momento il cantante avrebbe il divieto di contattare anche telefonicamente la persona che lo avrebbe denunciato.

Nel dettaglio, fa sapere Tgcom24, il cantante internazionale sarebbe stato accusato di stalking dal momento che avrebbe riempito di telefonate l’ex e in tre differenti occasioni si sarebbe persino appostato sotto la sua abitazione. Il prossimo 21 luglio dovrebbe svolgersi la prima udienza a carico dell’artista cinquantenne.

Ricky Martin respinge le accuse di violenza domestica

Hanno destato scalpore le notizie diffuse in queste ore sul conto di Ricky Martin. TMZ, intanto, ha contattato i legali del cantante che ha respinto tutte le accuse a suo carico di violenza domestica e stalking definendole totalmente false. Nel dettaglio gli avvocati dell’artista hanno spiegato che le accuse contro Ricky Martin “sono completamente false e organizzate. Siamo molto fiduciosi che quando i fatti veri verranno fuori”. “Il nostro il cliente Ricky Martin sarà vendicato”, hanno aggiunto.

Il re della musica pop latina è sposato dal 2017 con l’artista siriano-svedese Jwan Josef. Attraverso i social la star della musica ha spiegato di non potere rilasciare per il momento ulteriori dichiarazioni per via del procedimento legale in corso ma ha tenuto a ringraziare i suoi numerosi fan per “gli innumerevoli attestati di solidarietà ricevuti”.

