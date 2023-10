RICKY TOGNAZZI E TOVE VILLFOR, COPPIA BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Scintille con Selvaggia, ma poi…

Ricky Tognazzi vs Selvaggia Lucarelli, lei lo redarguisce ma poi lo premia

Ricky Tognazzi e Tove Villfor conquistano la giuria di Ballando con le Stelle 2023 con un gradevolissimo foxtrot. Il totale alle palette, infatti, è un bottino niente male per essere la serata d’esordio: Zazzaroni e Canino gli danno 6, Carolyn Smith 5, Selvaggia Lucarelli 9, Guillermo Mariotto 8. Proprio con la giornalista, che gli ha assegnato il voto più alto, non mancano le scintille. “Stai troppo sulla difensiva”, tuona improvvisamente la Lucarelli, la quale ritiene di non essere ascoltata attentamente quando parla.

“Eppure sei stata bravissimo, hai ballato benissimo. Accogli e non stare sempre sulle difese”, il consiglio di Selvaggia. Fabio Canino sostiene che sia sulla strada buona. Anche Zazzaroni ha apprezzato la performance. Tutto bene, insomma. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ricky Tognazzi e Tove Villfor coppia a Ballando con le Stelle 2023

Ricky Tognazzi e Tove Villfor sono una delle coppie della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023. Milly Carlucci è pronta a dare il via alla diciottesima edizione con un cast davvero stellare. Tra i tantissimi personaggi di spicco di quest’anno spunta anche il nome di Ricky Tognazzi, attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico conosciuto anche per essere il marito di Simona Izzo. Una nuova avventura per Tognazzi che sarà in coppia con la ballerina professioni Tove Villfor. Una bella sfida per l’attore e regista pronto a confrontarsi con il ballo e i suoi generi, ma anche con la giuria del programma composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

Il primo incontro con la maestra di danza Tove Villfor è andato bene. I due, infatti, si sono incontrati in sala prova mostrando sin da subito di avere una forte complicità e sintonia fondamentale nell’affrontare un programma di questo tipo. Non resta che scoprire come si comporteranno, insieme, sulla pista da ballo. Una cosa è certa: Ricky Tognazzi ha già una prima fan: la moglie e compagna di vita Simona Izzo pronta a fare il tifo per lui!

L’annuncio della sua presenza di Ricky Tognazzi a Ballando con Le Stelle 2023, il dance show del sabato sera di Raiuno è arrivato, manco a dirlo, tramite i social con lo zampino della moglie Simona Izzo.

In una Instagram Stories, Simona Izzo gli chiede “Rumba?” con lui che replica “Parla”. “Chi parla? ti stanno spiegando la rumba?” ribatte la moglie con l’attore e regista che risponde “si”. Il siparietto social continua con Simona Izzo che infastidisce volontariamente il marito che la invita a lasciarlo seguire il video-tutorial sul ballo. “Sto ascoltando… stai facendo sì che non capisco più quello che stanno dicendo” dice Ricky alla moglie. Un video esilarante e simpatico, in pieno stile Tognazzi, per confermare la sua partecipazione allo show del sabato sera di Milly Carlucci!

