Riki, canzone “Lo sappiamo entrambi”/ Classifica critica: è colpa dell’emozione o è stonato? (Sanremo 2020)

Riki ha sollevato nuove polemiche sui social prima ancora di affrontare la serata dei duetti. Il cantante infatti ha scelto di duettare con Ana Mena, sulle note de L’Edera, il brano che Nilla Pizzi ha portato al Festival nel ’58. Qualcuno però sembra non aver gradito l’accoppiata: “L’unico che può cantare con Ana Mena è Fred De Palma, ha l’esclusiva”, scrive un ammiratore. Il riferimento è legato alla canzone “Una volta ancora” che Fred ha interpretato con la collega l’anno scorso e che gli ha permesso di registrare oltre 100 milioni di clic. Il commento dell’utente spunta tra l’altro al di sotto della foto che vede Riki e la sua partner. Clicca qui per guardare la foto di Riki e Ana Mena Subito dopo la performance, ecco un’altra invettiva per il giovane cantante: “Hai spaccato i timpani”, dice una telespettatrice, riferendosi ad un particolare momento del duetto. Il cantante però sembra non aver ascoltato l’appunto, visto che qualche ora più tardi ha pubblicato un video meme. “Quando a Sanremo cade il pennarello nel tombino prima dell’autografo”, scrive mostrando il video di un ammiratore che è andato a recuperare la penna, una volta persa. Clicca qui per rivedere il video di Riki e Ana Mena

RIKI, L’EMOZIONE DELLA PRIMA SERATA, MA QUESTA SERA…

Riki è pronto per la quarta serata di Sanremo 2020, al via oggi, venerdì 7 febbraio, con il suo brano “Lo sappiamo entrambi”. Quale sarà la sua nuova posizione in classifica? La serata di debutto lo ha visto finire al penultimo posto, subito dopo Rita Pavone, ed è difficile intuire quale sarà il nuovo verdetto della giuria. Riki porterà a casa un posto più vantaggioso oppure no? Impossibile dimenticare la mano tremante che lo ha visto protagonista di un momento emotivo durante l’esordio all’Ariston, ma sembra che l’artista abbia recuperato in fretta. Durante il duetto con Ana Mena, Riki infatti si è mostrato più deciso e concentrato. Il look scelto per l’occasione è stato meno elegante del precedente, molto più moderno. Camicia grigia, bretelle in cuoio e pantaloni con il risvoltino, dettaglio che le nuove generazioni amano parecchio. Intenso il momento in cui la partner è arrivata sul palco al suo fianco: l’artista in gara non riusciva a staccarle gli occhi di dosso, quasi sognante. “Che emozione! Se ho sbagliato qualcosa è perchè avevo Cristiano [Ronaldo] davanti”, scrive nelle Stories di Instagram per giustificare qualche errore durante l’esibizione. Intanto aumentano le critiche per le sue esibizioni con evidenti problemi di intonazione, riuscirà a rifarsi oggi? Emergono i primi dubbi sul suo talento…

