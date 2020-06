Ripresa Serie A/ L’algoritmo di Gravina non piace: i club chiedono un Piano B diverso

Pubblicità

Fissata la ripresa della Serie A, tiene sempre banco gli eventuali scenari che occorreranno nel caso in cui il primo campionato italiano dovesse di nuovo fermarsi per il riesplodere dell’emergenza coronavirus. Tiene infatti banco tra club, appassionati e federazione la discussione intorno ai cosiddetti “Piani B” che Gravina avrebbe stilato in vista di un nuovo, certo non augurato ma comunque possibile, stop al calcio. Si discute dunque di play off e play out come del famoso algoritmo, ieri spiegato nel dettaglio: soluzioni che non hanno fin da subito incontrato il favore di club e degli appassionati, non contenti che il format venga modificato all’improvviso con l’introduzione dei play off e che neppure un algoritmo decida degli ultimi verdetti per la stagione 2019-20. Secondo quanto poi emerge dalle ultime voci raccolte dal portale Sportmediaset, pare però che vi sia pure sul tavolo una nuova soluzione che pare contentare un po’ tutte le società del primo campionato italiano, ovvero quello di applicare la media dei punti, come eventuale criterio per fissare la classifica finale del campionato, in caso di nuovo stop. In tal caso si farebbe tale operazione, ovvero i punti raccolti diviso per le partite giocate e moltiplicato per 38 nel caso si volesse un punteggio finale.

RIPRESA SERIE A: OGGI COMITATO DI PRESIDENZA DELLA FIGC

Ovviamente però la priorità di tutto il mondo del calcio è di non fermarsi ulteriormente ma di giungere a regolare termine della stagione 2019-20 senza ulteriori inghippi. Pure però è ben saggio che la Federazione come la Lega arrivi al più presto a un accordo sugli eventuali scenari e piani B a cui accorrere in caso di nuovo stop alle competizioni. E di certo sarà questo il tema principale del Comitato di Presidenza della FIGC che si è appena riunito pochi minuti fa: Gravina, come anche Sibilia (vicepresidente), Lotito (rappresentante Lega A), Ghirelli (Lega Pro) e Beretta (componenti tecniche) infatti discuteranno di play off e play out, ma anche di algoritmi e media punti come sistemi per giungere a verdetti non modificabili in sede di giudizio successivamente per concludere il campionato.



