Risultati amichevoli internazionali/ Diretta gol live score oggi sabato 26 marzo 2022

RISULTATI AMICHEVOLI INTERNAZIONALI: SPAGNA, GERMANIA E ITALIA

I risultati di alcune amichevoli internazionali ci terranno compagnia oggi, sabato 26 marzo 2022: in questa finestra hanno la priorità le partite che ancora riguardano in vari continenti (Europa naturalmente compresa) le ultime fasi delle qualificazioni verso i Mondiali Qatar 2022, ma c’è spazio anche per le amichevoli per quelle Nazionali che non sono coinvolte, essendo già qualificate oppure già eliminate dalla rassegna iridata di quest’autunno.

Probabili formazioni Italia Finlandia Under 19/ Nunziata va sul sicuro!

Naturalmente spiccano gli impegni di alcune big, che a differenza dell’Italia sono già certe di essere protagoniste ai Mondiali Qatar 2022, quali in particolare Spagna, Inghilterra e Germania. Cominciamo a parlare degli inglesi vice-campioni d’Europa in carica, che a Wembley alle ore 18.30 daranno vita all’interessante amichevole Inghilterra Svizzera, giocando proprio contro gli elvetici che ci hanno tolto il primo posto nel girone e la certezza immediata di andare in Qatar, con i nefasti effetti che si sono poi compiuti giovedì sera contro la Macedonia del Nord.

Probabili formazioni Germania Israele/ Quote, c'è Adeyemi in attacco? (amichevole)

RISULTATI AMICHEVOLI INTERNAZIONALI: LE PARTITE DI OGGI

Nella nostra panoramica sui risultati delle amichevoli di oggi, merita naturalmente di essere evidenziata anche la partita che alle ore 19.45 avrà luogo a Barcellona, cioè Spagna Albania, test magari meno impegnativo ma comunque utile per le Furie Rosse, che dopo le semifinali raggiunte agli scorsi Europei cercheranno di essere grandi protagoniste anche ai Mondiali, con il sogno naturalmente di bissare il titolo iridato vinto nel 2010 in Sudafrica.

Infine, dobbiamo segnalare anche la partita delle ore 20.45 Germania Israele, presso la PreZero Arena di Sinsheim: una sfida che inevitabilmente ha sempre risvolti anche simbolici pensando alla storia, ma che sarà un test in ottica Mondiali naturalmente per la Nazionale tedesca, che dovrà riscattarsi dalla delusione dell’eliminazione al primo turno patita quattro anni fa in Russia. La strada per il Qatar passa anche attraverso queste amichevoli, comprese altre che vi elenchiamo qui sotto…

Probabili formazioni Inghilterra Svizzera/ Quote, out Abraham e Zakaria (amichevole)

RISULTATI AMICHEVOLI INTERNAZIONALI, SABATO 26 MARZO

Ore 15.00 Croazia Slovenia

Ore 17.00 Finlandia Islanda

Ore 18.00 Irlanda Belgio

Ore 18.30 Inghilterra Svizzera

Ore 19.45 Spagna Albania

Ore 20.45 Germania Israele

Ore 20.45 Olanda Danimarca











© RIPRODUZIONE RISERVATA