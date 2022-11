Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 13^ giornata in Germania

RISULTATI BUNDESLIGA: RISCHIANO LE PRIME DUE!

L’appuntamento con i risultati di Bundesliga per sabato 5 novembre, con anche due partite che verranno disputate domenica 6, è quello che riguarda la 13^ giornata: nel campionato tedesco ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione del girone di andata, che come sappiamo è composto da 17 turni visto che le squadre che formano il torneo sono storicamente 18. I risultati di Bundesliga ci propongono due partite esterne per le prime due della classe, entrambe rischiose: Hertha Berlino Bayern si gioca sabato alle ore 15:30, stesso orario ma di domenica per Bayer Leverkusen Union Berlino.

Manuel Neuer ha avuto un tumore/ "Cancro alla pelle, mi sono operato tre volte"

La formazione della capitale resiste in testa alla classifica, e ora se la vede contro un Bayer in crisi nonostante l’arrivo di Xabi Alonso, ma una squadra che al netto del terzultimo posto ha comunque qualità (l’anno scorso è arrivata terza) e può aver tratto fiducia dal fatto di essersi guadagnata il pass per la prossima Europa League. Discorso simile nei risultati di Bundesliga lo si può fare per l’hertha Berlino, in difficoltà ma comunque capace di rialzare la testa per quello che è il suo roster. Vedremo allora cosa succederà e in che modo cambierà la classifica del campionato tedesco, adesso però andiamo a presentare anche le altre partite che compongono il quadro dei risultati di Bundesliga.

Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 12^ giornata (29-30 ottobre)

RISULTATI BUNDESLIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Bundesliga abbiamo altre partite molto interessanti: in terza posizione sta resistendo alla grande il Friburgo, che anche in Europa ha avuto un ottimo passo e che adesso ospita il Colonia sperando addirittura di migliorare la propria situazione in classifica, fermamente intenzionato a qualificarsi per quella Champions League che già in epoca recente ha sfiorato. Il Borussia Dortmund a metà settimana ha giocato una partita ininfluente avendo già ottenuto ottavi e secondo posto nel suo girone, oggi ospita il Bochum e anche per i gialloneri si può dire che il turno sia favorevole per avvicinare la vetta.

Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 11^ giornata (22-23 ottobre)

Intrigante certamente l’impegno dell’Eintracht Francoforte ad Augsburg: anche grazie ad un rigore dubbio la squadra di Oliver Glasner ha ribaltato in trasferta lo Sporting Lisbona e si è incredibilmente qualificato agli ottavi di Champions League, tra l’altro fino a pochi minuti dal termine aveva anche vinto il girone. Tra le partite da citare per i risultati di Bundesliga, ecco anche Werder Brema Schalke 04: due nobili decadute del calcio tedesco che stanno provando a tornare grandi, ci stanno riuscendo i biancoverdi che in questo momento sentono profumo d’Europa mentre lo Schalke è mestamente ultimo in classifica e rischia un’altra retrocessione.

RISULTATI BUNDESLIGA: 13^ GIORNATA

SABATO 5 NOVEMBRE

Ore 15:30 Borussia Dortmund Bochum

Ore 15:30 Mainz Wolfsburg

Ore 15:30 Hoffenheim Lipsia

Ore 15:30 Augsburg Eintracht

Ore 15:30 Hertha Berlino Bayern

Ore 18:30 Werder Brema Schalke 04

DOMENICA 6 NOVEMBRE

Ore 15:30 Bayer Leverkusen Union Berlino

Ore 17:30 Friburgo Colonia

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Union Berlino 26

Bayern 25

Friburgo 24

Borussia Dortmund 22

Eintracht 20

Lipsia 19

Hoffenheim, Werder Brema, Mainz 18

Colonia 17

Borussia Monchengladbach 16

Wolfsburg, Augsburg 14

Hertha Berlino, Stoccarda 11

Bayer Leverkusen 9

Bochum 7

Schalke 04 6

© RIPRODUZIONE RISERVATA