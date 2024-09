RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024, CLASSIFICA: L’INIZIO DI UN’AVVENTURA TUTTA NUOVA!

I risultati Champions League ci faranno compagnia oggi, martedì 17 settembre 2024: è il primo giorno del tabellone principale di una nuova edizione, ma è anche l’inizio di un’avventura completamente nuova. Tifosi e appassionati lo sanno benissimo: da quest’anno i risultati Champions League confluiranno tutti in una classifica unica, per un cammino che terminerà solamente a fine gennaio dal momento che in questo “girone unico” ogni squadra dovrà giocare otto partite al posto di sei. Ulteriore novità: questa settimana è riservata in esclusiva alla Champions League, che di conseguenza spalmerà le sue 18 partite dividendole in sei per ogni serata, giovedì compreso.

Questo allora ci porta naturalmente a scoprire quali saranno le partite che avranno l’onore di aprire una nuova avventura in compagnia dei risultati Champions League. Il via sarà alle ore 18.45 con i due anticipi Juventus PSV e Young Boys Aston Villa, con i bianconeri di Thiago Motta quindi subito in copertina, mentre alle ore 21.00 ci attendono le altre quattro sfide, cioè Bayern Dinamo Zagabria, Milan Liverpool, Real Madrid Stoccarda e Sporting Lisbona Lilla, con il debutto dei detentori ma soprattutto il big-match a San Siro.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: FOCUS SU JUVENTUS E MILAN

Mettiamo allora al centro dell’attenzione Juventus e Milan, che saranno le prime due italiane protagoniste per i risultati Champions League. Per i bianconeri è un gradito ritorno dopo l’esclusione dalle Coppe nella scorsa stagione: sicuramente la dirigenza della Juventus scegliendo Thiago Motta come nuovo allenatore ha fatto anche una scelta dettata dalla volontà di avere un gioco che possa rendere la Vecchia Signora più competitiva anche a livello internazionale. Il debutto è tutto sommato alla portata, in casa contro gli olandesi del PSV Eindhoven, per cui sarebbe fondamentale iniziare con il piede giusto.

Debutta in casa anche il Milan, però contro il Liverpool inevitabilmente lo spessore della sfida sarà ben diverso. La memoria vola subito alle due finali del 2005 e 2007, indimenticabili per i loro esiti diametralmente opposti, ma affrontare i Reds sarà soprattutto l’occasione di avere immediatamente un confronto di altissimo livello per i rossoneri del nuovo allenatore Paulo Fonseca, chiamati quindi ad un esame decisamente impegnativo dopo un inizio di campionato che ha sollevato diverse perplessità sul Diavolo. Chissà se l’aria europea farà bene al Milan, ce lo diranno stasera i risultati Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024, CLASSIFICA: PRIMA GIORNATA

ore 18.45

Juventus PSV

Young Boys Aston Villa

ore 21.00

Bayern Dinamo Zagabria

Milan Liverpool

Real Madrid Stoccarda

Sporting Lisbona Lilla