RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: TRE ITALIANE IN CAMPO!

Tornano finalmente protagonisti i risultati Champions League oggi, martedì 22 ottobre 2024: ci attendono infatti le prime nove partite della terza giornata della ‘fase campionato’, cioè naturalmente la grande novità dell’edizione 2024-2025. Il cammino è ancora lungo dal momento che i turni saranno otto, ma la classifica comincia a delinearsi e allora è tempo di rafforzare la propria posizione per chi è partito bene e invece cercare il riscatto per chi deve già provare a risalire la corrente. Con tre italiane in campo nelle prossime ore, ci sarà molto da divertirsi…

Cominciamo dalle ore 18.45, quando i risultati Champions League ci proporranno subito Milan Bruges, oltre a Monaco Stella Rossa. I rossoneri sono il caso più lampante di necessità di rilancio, perché hanno debuttato con due sconfitte consecutive. Certo, avendo giocato finora contro il Liverpool e il Bayer Leverkusen era un rischio da mettere in conto, però zero punti sono comunque un bilancio deludente e oggi gli uomini di Paulo Fonseca devono sfruttare un turno teoricamente più facile avendo di fatto già la vittoria come unico risultato accettabile.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DOPO IL MILAN, ECCO BOLOGNA E JUVENTUS

Le altre sette partite che ci offriranno i risultati Champions League oggi saranno tutte alle ore 21.00 e allora le elenchiamo subito: Arsenal Shakhtar, Aston Villa Bologna, Girona Slovan Bratislava, Juventus Stoccarda, PSG Psv Eindhoven, Real Madrid Borussia Dortmund e Sturm Graz Sporting Lisbona. Il compito si annuncia difficile per il Bologna, perché sul campo dell’Aston Villa ha perso pure il Bayern Monaco; i rossoblù in Champions League d’altronde hanno ben pochi calcoli da fare, l’obiettivo potrebbe essere ripetere la buona prestazione offerta contro il Liverpool, ma con esito differente.

Ragionamenti molto diversi sono quelli che riguardano la Juventus, che al momento è una delle sette squadre ancora a punteggio pieno in classifica per i risultati Champions League. Tre settimane fa, la vittoria a Lipsia fu un vero e proprio capolavoro bianconero; adesso Thiago Motta incrocia di nuovo la Germania, lo Stoccarda è avversario ostico ma non trascendentale e allora l’obiettivo è chiaramente quello di calare il tris, per cominciare a pensare seriamente a una posizione fra le prime otto, che varrebbe gli ottavi senza passare dagli spareggi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 3^ GIORNATA

ore 18.45

Milan Bruges

Monaco Stella Rossa

ore 21.00

Arsenal Shakhtar

Aston Villa Bologna

Girona Slovan Bratislava

Juventus Stoccarda

PSG Psv Eindhoven

Real Madrid Borussia Dortmund

Sturm Graz Sporting Lisbona

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Brest, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Benfica, Liverpool, Aston Villa, Juventus 6

Sparta Praga, Sporting Lisbona, Arsenal, Manchester City, Inter, Atalanta, Monaco 4

Bayern, Celtic, Real Madrid, Atletico Madrid, PSG, Barcellona, Feyenoord, Lille, Bruges 3

Stoccarda, Bologna, Shakhtar, PSV, Dinamo Zagabria 1

Sturm Graz, Lipsia, Stella Rossa, Girona, Milan, Salisburgo, Young Boys, Slovan Bratislava 0