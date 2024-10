RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: ECCO LE NOVE PARTITE DI OGGI

Oggi mercoledì 23 ottobre 2024 i risultati Champions League ci proporranno naturalmente un’altra meravigliosa serata di grande calcio internazionale, con le nove partite in programma per completare la terza giornata, tra le quali Atalanta e Inter che scenderanno in campo per l’Italia con l’obiettivo di confermare gli ottimi segnali mostrati finora da entrambe le formazioni nerazzurre. Fare troppi calcoli non avrebbe senso perché la classifica della novità ‘fase campionato’ è ancora corta e perché le giornate saranno sto fino a gennaio, ma naturalmente ci attendiamo altri responsi significativi oggi.

Il programma sarà quello ormai consueto, con l’inizio alle ore 18.45 grazie ad Atalanta Celtic e Brest Leverkusen che avranno il compito di inaugurare il mercoledì sera in compagnia dei risultati Champions League, seguire dagli altri sette match che invece potremo seguire alle ore 21.00. Le emozioni saranno quindi assicurate in compagnia di Atletico Madrid Lille, Barcellona Bayern Monaco, Benfica Feyenoord, Lipsia Liverpool, Manchester City Sparta Praga, Salisburgo Dinamo Zagabria e Young Boys Inter, con i nerazzurri quindi attesi in Svizzera.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RIFLETTORI SU ATALANTA E INTER

Approfondiamo quindi l’analisi su Atalanta e Inter per i risultati Champions League, cominciando dai nerazzurri bergamaschi che scenderanno in campo per primi. La Dea ormai ha una solida reputazione internazionale, dopo il trionfo in Europa League il ritorno in Champions è cominciato con 4 punti nelle prime due giornate, cioè l’ottimo pareggio contro l’Arsenal e il tris rifilato allo Shakhtar Donetsk. Adesso c’è il Celtic, una nobile del calcio europeo che però non è più una big, specie in trasferta. A Dortmund ha incassato sette gol, l’Atalanta quindi ha una ottima occasione per salire ancora più in alto in classifica.

Il discorso potrebbe essere simile per l’Inter, che finora nei risultati Champions League ha debuttato con un prezioso pareggio sul campo del Manchester City e poi ha approfittato dell’incrocio casalingo contro la Stella Rossa per calare il poker. Adesso i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno la trasferta sul campo dello Young Boys, che è reduce da due pesanti sconfitte contro Aston Villa e Barcellona. Insomma, potrebbe essere un mercoledì favorevole all’Italia, ma naturalmente bisognerà dimostrarlo sul campo e non solo sulla carta…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 3^ GIORNATA

ore 18.45

Atalanta Celtic

Brest Leverkusen

ore 21.00

Atletico Madrid Lille

Barcellona Bayern Monaco

Benfica Feyenoord

Lipsia Liverpool

Manchester City Sparta Praga

Salisburgo Dinamo Zagabria

Young Boys Inter