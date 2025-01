RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: INTER E MILAN SPERANO!

Si torna in campo per i risultati Champions League, mercoledì 22 gennaio si conclude la settima e penultima giornata di questo super girone che, rappresentando una novità, ha dato entusiasmanti sfide e uno scenario che per certi versi è ancora da definire. Diciamo subito che Milan Girona e Sparta Praga Inter si giocano entrambe alle ore 21:00 e sono le partite delle squadre italiane, con situazioni simili ma diverse: con 13 punti i nerazzurri, reduci dal ko di Leverkusen con primo gol subito in questa Champions League, hanno il destino nelle loro mani per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi e stasera affrontano un test abbordabile, sia pure in trasferta.

Anche il Milan però è in fiducia: quattro vittorie consecutive e un calendario che si sapeva in discesa dopo i primi turni, la sensazione è che la vittoria di Madrid possa essere determinante quanto meno per andare a prendersi i playoff, ma per i rossoneri sono alla portata anche gli ottavi e intanto Sergio Conceiçao fa l’esordio con questa squadra anche nei risultati Champions League, dovendo riscattare la sconfitta subita in campionato per mano della Juventus. Vedremo allora quello che ci racconteranno i campi per questa seconda parte della settima giornata, sono decisamente parecchi gli argomenti con cui possiamo presentare l’intrigante mercoledì sera.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: LE SFIDE DI CARTELLO

Abbiamo detto delle due italiane, sicuramente il big match in questi risultati Champions League è Psg Manchester City che mette a confronto i due amici Luis Enrique e Pep Guardiola, e che incredibilmente è delicatissima: in questo momento il Paris Saint Germain sarebbe addirittura eliminato avendo vinto appena due partite in tutto il girone, certo i playoff sono alla portata ma per esempio gli ottavi di finale diretti restano un’utopia, ptrebbe arrivarci il Manchester City che però è a sua volta lontano e come noto sta attraversando un periodo davvero complesso, per gli inglesi un punto nelle ultime tre con le sconfitte subite per mano di Sporting Lisbona e Juventus a complicare i piani.

Certamente poi nei risultati Champions League possiamo segnalare Feyenoord Bayern: i tedeschi avevano sofferto ma sembrano essersi rimessi in corsa, gli olandesi con 4 punti nelle ultime due sono in piena zona playoff e vincendo questa sera possiamo dire che avrebbero centrato l’obiettivo, che rimane alla portata anche di una sorprendente Dinamo Zagabria che fa visita all’Arsenal, partita decisamente complessa perché i Gunners puntano direttamente gli ottavi di finale. Dunque adesso concentriamoci su una serata che cambierà ancora lo scenario della classifica, conducendoci per mano verso l’ultima giornata della prossima settimana quando si tireranno le somme.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 7^ GIORNATA

Ore 18:45 Lipsia Sporting Lisbona

Ore 18:45 Shakhtar Brest

Ore 21:00 Arsenal Dinamo Zagabria

Ore 21:00 Celtic Young Boys

Ore 21:00 Feyenoord Bayern

Ore 21:00 Milan Girona

Ore 21:00 Psg Manchester City

Ore 21:00 Real Madrid Salisburgo

Ore 21:00 Sparta Praga Inter

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 18

Barcellona 15

Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest, Lille 13

Borussia Dortmund, Bayern, Atletico Madrid, Milan 12

Atalanta, Juventus 11

Benfica, Monaco, Sporting Lisbona, Feyenoord, Bruges 10

Real Madrid, Celtic 9

Manchester City, Psv, Dinamo Zagabria 8

Psg, Stoccarda 7

Shakhtar, Sparta Praga 4

Sturm Graz, Girona, Stella Rossa, Salisburgo 3

Bologna 2

Lipsia, Slovan Bratislava, Young Boys 0