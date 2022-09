Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score 2^ giornata

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: OGGI IN CAMPO INTER E NAPOLI

I risultati Champions League torneranno protagonisti oggi, martedì 13 settembre 2022, perché siamo già alla seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023, che è iniziata settimana scorsa con sette giorni d’anticipo e marcerà a ritmi altissimi fino ad inizio novembre, quando avremo già la chiusura della fase a gironi per lasciare poi spazio ai Mondiali Qatar 2022. Attenzione dunque ai verdetti odierni, perché arriveremo già a un terzo del cammino e le classifiche dei gironi di Champions League inizieranno a dare indicazioni molto chiare.

Nel gruppo A avremo alle ore 21.00 Liverpool Ajax, considerato il rinvio a domani di Rangers Glasgow Napoli; solo fascia serale anche nel girone B, che ci proporrà alle ore 21.00 Bayer Leverkusen Atletico Madrid e Porto Bruges; appuntamento invece diversificato nel girone C, che inizierà alle ore 18.45 con Viktoria Plzen Inter per poi proporre alle ore 21.00 Bayern Monaco Barcellona; infine doppio appuntamento anche nel girone D, che avrà infatti alle ore 18.45 Sporting Lisbona Tottenham e infine alle ore 21.00 Olympique Marsiglia Eintracht Francoforte.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni sull’Inter, che scenderà in campo questa sera. Sappiamo che i nerazzurri sono inseriti nel girone di ferro con Bayern e Barcellona e hanno debuttato perdendo in casa contro i tedeschi. L’anello debole è evidentemente il Viktoria Plzen, per cui contro i campioni cechi è necessaria la vittoria, dal momento che lasciare punti per strada contro il Plzen avrebbe il sapore di una condanna in un girone che sarà difficile anche raccogliendo 6 punti contro la formazione della Repubblica Ceca.

Dobbiamo tuttavia parlare anche di Rangers Glasgow Napoli: lo spostamento da stasera a domani è dovuto alle severe limitazioni imposte sull’organizzazione dell’ordine pubblico per via della presenza ancora in Scozia del feretro della Regina Elisabetta Il proprio fino ad oggi, sebbene ad Edimburgo. La partita, sempre per questo motivo, sarà vietata ai tifosi ospiti, e per par condicio poi i tifosi dei Rangers non potranno andare a Napoli, mentre slitta di un giorno anche la partita di Youth League. L’obiettivo è restare in vetta a punteggio pieno dopo il capolavoro contro il Liverpool, ma se ne riparlerà domani.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA: PARTITE, ORARI E CLASSIFICHE

GIRONE A

ore 21.00 Liverpool Ajax

CLASSIFICA: Ajax, Napoli 3; Liverpool, Rangers Glasgow 0.

GIRONE B

ore 21.00 Bayer Leverkusen Atletico Madrid

ore 21.00 Porto Bruges

CLASSIFICA: Atletico Madrid, Bruges 3; Porto, Bayer Leverkusen 0.

GIRONE C

ore 18.45 Viktoria Plzen Inter

ore 21.00 Bayern Monaco Barcellona

CLASSIFICA: Barcellona, Bayern Monaco 3; Inter, Viktoria Plzen 0.

GIRONE D

ore 18.45 Sporting Lisbona Tottenham

ore 21.00 Olympique Marsiglia Eintracht Francoforte

CLASSIFICA: Sporting Lisbona, Tottenham 3; Olympique Marsiglia, Eintracht Francoforte 0.

