Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score 2^ giornata

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA A INTER E MILAN!

Torna protagonista in questa settimana di fine settembre la Champions League, che ci propone infatti tra oggi e domani la sua seconda giornata della fase a gironi: i risultati Champions League di conseguenza ci terranno compagnia per cercare conferme oppure inversioni di tendenza dopo la precedente giornata giocata a metà mese. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore apriranno il quadro dei risultati Champions League per la seconda giornata della fase a gironi.

Nel gruppo A avremo alle ore 21.00 Lipsia Bruges e Psg Manchester City; solo fascia serale anche nel girone B, che ci proporrà alle ore 21.00 Milan Atletico Madrid e Porto Liverpool; appuntamento invece diversificato nel girone C, che inizierà alle ore 18.45 con Ajax Besiktas per poi proporre alle ore 21.00 Borussia Dortmund Sporting Lisbona; stessi appuntamenti nel girone D, che avrà alle ore 18.45 Shakhtar Donetsk Inter e alle ore 21.00 Real Madrid Sheriff Tiraspol.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Inter e Milan, che scenderanno in campo questa sera. Parlavamo di conferme o riscatti, le due squadre milanesi sono accomunate dal desiderio di lasciare una scomoda quota zero. I nerazzurri arrivano dalla beffarda sconfitta casalinga contro il Real Madrid al termine di una partita nella quale l’Inter ha prodotto tanto, ma senza segnare alcun gol. Adesso urge cercare il colpo in Ucraina per non complicare la situazione in un girone già reso imprevedibile dalla sconfitta dello Shakhtar Donetsk contro lo Sheriff Tiraspol.

Anche il Milan non ha sfigurato nella prima giornata, anzi a un certo punto si è trovato addirittura in vantaggio ad Anfield Road contro il Liverpool, che però poi ha rimontato lasciando ai rossoneri una amara sconfitta dopo avere sognato l’impresa. Perdere a Liverpool ovviamente non è di per sé un dramma, ma il girone è davvero difficile e adesso serve sfruttare l’effetto Meazza per cercare un bel risultato contro l’Atletico Madrid, altra corazzata di un gruppo che celebra il ritorno del Diavolo in Champions League con partite solo di altissimo livello e blasone…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA: PARTITE, ORARI E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 21.00

Lipsia Bruges

Psg Manchester City

CLASSIFICA: Manchester City 3; Psg, Bruges 1; Lipsia 0.

GIRONE B

Ore 21.00

Milan Atletico Madrid

Porto Liverpool

CLASSIFICA: Liverpool 3; Atletico Madrid, Porto 1; Milan 0.

GIRONE C

Ore 18.45

Ajax Besiktas

Ore 21.00

Borussia Dortmund Sporting Lisbona

CLASSIFICA: Ajax, Borussia Dortmund 3; Besiktas, Sporting Lisbona 0.

GIRONE D

Ore 18.45

Shakhtar Donetsk Inter

Ore 21.00

Real Madrid Sheriff Tiraspol

CLASSIFICA: Sheriff Tiraspol, Real Madrid 3; Inter, Shakhtar Donetsk 0.



