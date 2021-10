Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score (3^ giornata)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI CONCLUDE LA 3^ GIORNATA!

Si torna a giocare per i risultati di Champions League: mercoledì 20 ottobre è il turno dei gironi E, F, G e H che vivranno la loro terza giornata, dunque la conclusione dell’andata e con le partite in programma che verranno replicate nel prossimo turno, come di consueto. A proposito di partite: i due anticipi delle ore 18:45 saranno Barcellona Dinamo Kiev (gruppo E) e Salisburgo Wolfsburg (gruppo G), poi la solita fascia oraria delle ore 21:00 ci proporrà Benfica Bayern (gruppo E), Young Boys Villarreal e Manchester United Atalanta (gruppo F), Lille Siviglia (gruppo G), Chelsea Malmoe e Zenit Juventus (gruppo H).

Come cambieranno le classifiche dei quattro gironi dopo questa terza giornata? Lo scopriremo insieme tra qualche ora, intanto noi andremo a valutare i temi principali legati alle otto sfide che stiamo per vivere e ci concentreremo in particolar modo, come è giusto che sia, sulle due italiane impegnate, Atalanta e Juventus che sono sicuramente in una buona posizione per qualificarsi agli ottavi, e questa sera proveranno a fare un passo avanti che potrebbe anche risultare decisivo. Dunque, iniziamo il nostro viaggio attraverso i risultati di Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Champions League per questo mercoledì ci propongono dunque Manchester United Atalanta e Zenit Juventus. Per la Dea era impensabile una partita nel Teatro dei Sogni in questa cornice, fino a qualche anno fa: con Gian Piero Gasperini è diventato non solo un fatto concreto, ma anche una partita che si può pensare di andare a vincere. L’Atalanta nel gruppo F è prima in classifica, grazie al colpo dello Young Boys sui Red Devils; la situazione sarebbe ancora migliore se Cristiano Ronaldo non avesse battuto il Villarreal all’ultimo secondo, ma in questo momento gli orobici sono messi davvero bene.

Fa ancora meglio la Juventus, che si trova a punteggio pieno nel gruppo H e con la possibilità di allungare in maniera decisiva, anche se la trasferta di San Pietroburgo è tosta. In ogni caso Massimiliano Allegri aveva trovato certezze in Champions League anche mentre arrancava in campionato, e di conseguenza la dimensione europea potrebbe realmente essere un punto di svolta per i bianconeri, che ovviamente questa coppa tengono in maniera particolare…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPO E

ore 18:45 Barcellona Dinamo Kiev

ore 21:00 Benfica Bayern

CLASSIFICA: Bayern 6, Benfica 4, Dinamo Kiev 1, Barcellona 0

GRUPPO F

ore 21:00 Young Boys Villarreal

ore 21:00 Manchester United Atalanta

CLASSIFICA: Atalanta 4, Young Boys 3, Manchester United 3, Villarreal 1

GRUPPO G

ore 18:45 Salisburgo Wolfsburg

ore 21:00 Lille Siviglia

CLASSIFICA: Salisburgo 4, Siviglia 2, Wolfsburg 2, Lille 1

GRUPPO H

ore 21:00 Chelsea Malmoe

ore 21:00 Zenit Juventus

CLASSIFICA: Juventus 6, Chelsea 3, Zenit 3, Malmoe 0



