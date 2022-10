Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score, 3^ giornata

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

I risultati Champions League torneranno protagonisti dopo la sosta per le Nazionali oggi, martedì 4 ottobre 2022, perché siamo già alla terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023, che marcerà a ritmi altissimi fino ad inizio novembre, quando avremo già la chiusura della fase a gironi per lasciare poi spazio ai Mondiali Qatar 2022. Attenzione dunque ai verdetti odierni, perché arriveremo già alla metà del cammino per i gironi interessati e le classifiche dei gironi di Champions League inizieranno a dare indicazioni molto chiare, anche perché fra meno di un mese tutto sarà completo.

Nel gruppo A avremo alle ore 21.00 due grandi sfide come Ajax Napoli e Liverpool Rangers Glasgow; solo fascia serale anche nel girone B, che ci proporrà alle ore 21.00 Bruges Atletico Madrid e Porto Bayer Leverkusen; appuntamento invece diversificato nel girone C, che inizierà alle ore 18.45 con Bayern Monaco Viktoria Plzen per poi proporre alle ore 21.00 la grande sfida Inter Monaco Barcellona; infine doppio appuntamento anche nel girone D, che avrà infatti alle ore 18.45 Olympique Marsiglia Sporting Lisbona e infine alle ore 21.00 Eintracht Francoforte Tottenham.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni innanzitutto sull’Inter, che scenderà in campo questa sera per il match clou contro il Barcellona. Finora sia i nerazzurri sia i blaugrana hanno vinto contro il Viktoria Plzen e si sono inchinati al cospetto del Bayern Monaco, di conseguenza la doppia sfida che il calendario ha collocato esattamente alla metà del girone (settimana prossima ci sarà già il ritorno al Camp Nou) sarà di fondamentale importanza nel cammino verso il secondo posto. Sappiamo che il girone è difficilissimo e che avere la meglio sul Barcellona non sarà facile, ma l’Inter ha il dovere di provarci, magari rievocando il 2010.

Senza tornare troppo indietro nel tempo, si potrebbe evocare anche il 4-1 rifilato dal Napoli al Liverpool nella prima giornata, uno dei risultati di maggior spicco finora della Champions League. I partenopei poi si sono confermati ai vertici andando a vincere 0-3 a Glasgow, di conseguenza la doppia sfida contro l’Ajax potrebbe già valere il passaggio del turno. Un passo alla volta, oggi c’è naturalmente da superare la metà più complicata della sfida, perché il Napoli è atteso in casa dei lancieri ad Amsterdam, per una trasferta affascinante contro uno dei club europei più vincenti nella storia del calcio.

GIRONE A

ore 21.00 Ajax Napoli

ore 21.00 Liverpool Rangers Glasgow

CLASSIFICA: Napoli 6; Liverpool, Ajax 3; Rangers Glasgow 0.

GIRONE B

ore 21.00 Bruges Atletico Madrid

ore 21.00 Porto Bayer Leverkusen

CLASSIFICA: Bruges 6; Bayer Leverkusen, Atletico Madrid 3; Porto 0.

GIRONE C

ore 18.45 Bayern Monaco Viktoria Plzen

ore 21.00 Inter Monaco Barcellona

CLASSIFICA: Bayern Monaco 6; Barcellona, Inter 3; Viktoria Plzen 0.

GIRONE D

ore 18.45 Olympique Marsiglia Sporting Lisbona

ore 21.00 Eintracht Francoforte Tottenham

CLASSIFICA: Sporting Lisbona 6; Tottenham, Eintracht Francoforte 3; Olympique Marsiglia 0.

