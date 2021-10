Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score (3^ giornata)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI GIOCA LA 3^ GIORNATA!

Dopo la lunga pausa, i risultati di Champions League tornano a farci compagnia con la terza giornata della fase a gironi. Si conclude oggi l’andata, al termine della quale potremo tracciare un primo bilancio abbastanza sostanziale; intanto possiamo dire che i due anticipi della 3^ giornata, ovviamente per martedì 19 ottobre, saranno Bruges Manchester City (gruppo A) e Besiktas Sporting Lisbona (gruppo C), queste due partite si giocheranno alle ore 18:45 mentre nella consueta fascia delle ore 21:00 avremo Psg Lipsia (gruppo A), Porto Milan e Atletico Madrid Liverpool (gruppo B), Ajax Borussia Dortmund (gruppo C), Inter Sheriff e Shakhtar Real Madrid (gruppo D).

Sarà dunque interessante scoprire come cambieranno le classifiche di questi quattro gironi coinvolti nei risultati di Champions League per questa sera; chiaramente i riflettori, almeno per quanto riguarda noi, saranno puntati su Inter e Milan che vivono due situazioni abbastanza simili e sono chiamate a una rincorsa per andare a prendersi un posto negli ottavi o anche solo in Europa League. Tra poco si gioca, quindi per i risultati di Champions League proviamo ora a fare un’analisi sui temi principali della serata di martedì 19 ottobre.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Champions League dunque occhio alla situazione di Inter e Milan: i nerazzurri, un punto in due partite, hanno una partita sulla carta abbordabile a San Siro, ma lo Sheriff nella realtà dei fatti è clamorosamente in testa al gruppo D e ha già vinto al Santiago Bernabeu, dunque Simone Inzaghi sa di non poter scherzare con il fuoco perchè la quarta eliminazione consecutiva al primo turno (con tre allenatori diversi) in questo momento è un’ipotesi decisamente concreta.

Anche il Milan non è certo messo bene, anzi peggio dei cugini nerazzurri: due sconfitte, entrambe beffarde e in partite giocate in maniera brillante e coraggiosa, e ora l’obbligo di fare risultato pieno al Do Dragao contro un Porto sempre molto fastidioso come avversario, anche se il Liverpool potrebbe frenare l’Atletico Madrid rimettendo così in discussione i rapporti di forza legati al secondo posto. A caccia di risposte immediate va anche il Manchester City, mentre per il Lipsia il discorso è diverso: in un girone del genere venire eliminati può starci, ma anche il terzo posto con discesa in Europa League è decisamente a rischio.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPO A

ore 18:45 Bruges Manchester City

ore 21:00 Psg Lipsia

CLASSIFICA: Psg 4, Bruges 4, Manchester City 3, Lipsia 0

GRUPPO B

ore 21:00 Porto Milan

ore 21:00 Atletico Madrid Liverpool

CLASSIFICA: Liverpool 6, Atletico Madrid 4, Porto 1, Milan 0

GRUPPO C

ore 18:45 Besiktas Sporting Lisbona

ore 21:00 Ajax Borussia Dortmund

CLASSIFICA: Ajax 6, Borussia Dortmund 6, Besiktas 0, Sporting Lisbona 0

GRUPPO D

ore 21:00 Inter Sheriff

ore 21:00 Shakhtar Real Madrid

CLASSIFICA: Sheriff 6, Real Madrid 1, Inter 1, Shakhtar 1



