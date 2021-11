Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score, 3 novembre

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: OGGI MILAN E INTER IN CAMPO!

Protagonista anche questa sera, mercoledì 3 novembre, sarà naturalmente la Champions League, che ci sta proponendo la sua quarta giornata della fase a gironi: i risultati Champions League di conseguenza ci terranno compagnia per un’altra serata all’insegna delle emozioni e dello spettacolo, speriamo pure in ottica italiana. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore completeranno il quadro dei risultati Champions League per la quarta giornata della fase a gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Juventus agli ottavi, beffa Atalanta!

Nel gruppo A avremo alle ore 21.00 Lipsia Psg e Manchester City Bruges; appuntamento invece diversificato nel girone B, che inizierà alle ore 18.45 con Milan Porto per poi proporre alle ore 21.00 Liverpool Atletico Madrid; il girone C invece scenderà in campo solo alle ore 21.00 con Borussia Dortmund Ajax e Sporting Lisbona Besiktas; infine doppia fascia oraria nel girone D, che avrà alle ore 18.45 Real Madrid Shakhtar Donetsk e alle ore 21.00 Sheriff Tiraspol Inter.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Juventus nel finale, amarezza Atalanta!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Milan e Inter, che scenderanno in campo oggi. I rossoneri giocheranno per primi e non possono permettersi passi falsi: dopo la sconfitta di due settimane fa a Porto, infatti, il Milan di Stefano Pioli è ancora fermo a zero punti in classifica e di conseguenza oggi servirà una vittoria per rientrare in corsa per la qualificazione o almeno per il terzo posto che garantirebbe il passaggio in Europa League.

In prima serata sarà invece la volta dell’Inter, attesa dall’inedita trasferta a Tiraspol per affrontare i padroni di casa dello Sheriff, già sconfitti per 3-1 due settimane fa a San Siro. Con quella vittoria l’Inter di Simone Inzaghi è tornata pienamente in corsa per la qualificazione, adesso naturalmente sarebbe prezioso concedere il bis per ristabilire le gerarchie e scavalcare in classifica i campioni di Moldavia, come la logica imporrebbe.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Riscatto Inter, Milan ancora ko, manita Real

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 4^ GIORNATA: GIRONI, PARTITE E ORARI

GIRONE A

Ore 21.00

Lipsia Psg

Manchester City Bruges

CLASSIFICA: Psg 7; Manchester City 6; Bruges 4; Lipsia 0.

GIRONE B

Ore 18.45

Milan Porto

Ore 21.00

Liverpool Atletico Madrid

CLASSIFICA: Liverpool 9; Atletico Madrid, Porto 4; Milan 0.

GIRONE C

Ore 21.00

Borussia Dortmund Ajax

Sporting Lisbona Besiktas

CLASSIFICA: Ajax 9; Borussia Dortmund 6; Sporting Lisbona 3; Besiktas 0.

GIRONE D

Ore 18.45

Real Madrid Shakhtar Donetsk

Ore 21.00

Sheriff Tiraspol Inter

CLASSIFICA: Sheriff Tiraspol, Real Madrid 6; Inter 4; Shakhtar Donetsk 1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA