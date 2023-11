RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Il ritorno di Mazzarri, diretta gol live (29 novembre 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL GRANDE RITORNO

Nei risultati di Champions League di questa sera si segnala ovviamente il grande ritorno di Walter Mazzarri: il tecnico del Napoli, che ha preso il posto dell’esonerato Rudi Garcia, torna a confrontarsi con questa competizione dopo quasi 12 anni. L’ultima partita è datata 14 marzo 2012, a Stamford Bridge: un ricordo amaro per i tifosi partenopei, che in quell’edizione di Champions League avevano superato da secondi un girone di ferro con Bayern, Manchester City e Villarreal e poi negli ottavi avevano incrociato il Chelsea, già finalista nel 2008 e sconfitto dal Manchester United ai rigori. Il Napoli aveva infiammato il San Paolo vincendo 3-1 la partita di andata: doppietta di Ezequiel Lavezzi e sigillo di Edinson Cavani.

A Londra Didier Drogba e John Terry avevano spinto i Blues, ma poi aveva segnato Gokhan Inler: il Napoli sarebbe stato incredibilmente qualificato ma Frank Lampard aveva trasformato un rigore a un quarto d’ora dal termine, portando la sfida ai supplementari. Qui, Branislav Ivanovic aveva calato il poker: quel Chelsea avrebbe vinto la Champions League nella finale contro il Bayern Monaco (ancora ai rigori), al Napoli erano andati tantissimi applausi e complimenti e ora Mazzarri torna ad assaporare quelle atmosfere. Da un grande stadio all’altro: allora Stamford Bridge, oggi il Santiago Bernabeu, quasi a chiudere un cerchio. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO INTER E NAPOLI!

Abbiamo un nuovo appuntamento con i risultati di Champions League: la quinta e penultima giornata della fase a gironi prosegue e si conclude mercoledì 29 novembre, assisteremo dunque alle otto partite dei gironi A, B, C e D con il focus che per noi sarà inevitabilmente su Benfica Inter e Real Madrid Napoli, entrambe in programma alle ore 21:00. Due trasferte, ma decisamente diverse: i nerazzurri infatti hanno già ottenuto la qualificazione aritmetica agli ottavi e ora lottano con la Real Sociedad per il primo posto in classifica, i partenopei invece si sono complicati la vita con quel pareggio contro l’Union Berlino e ora rischiano qualcosa.

Visto l’impegno al Santiago Bernabeu, il grande ritorno di Walter Mazzarri in Champions League rischia di complicarsi: certamente il Napoli, anche nella peggiore delle ipotesi, potrebbe poi permettersi di pareggiare (al Diego Armando Maradona) contro il Braga e passare comunque il turno, ma si tratterebbe di una partita comunque decisiva in un contesto non dei più sereni. Staremo a vedere, perché nei risultati di Champions League di questa sera i partenopei potrebbero anche fare il grande colpo e timbrare gli ottavi con una giornata di anticipo, considerando anche che il Real Madrid è già qualificato.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo per vivere un intenso mercoledì dedicato ai risultati di Champions League: davvero tutto facile per l’Inter, che come detto si è qualificata agli ottavi con una giornata di anticipo ma ora vuole anche ottenere il primo posto nel girone, sapendo che la partita di San Siro contro la Real Sociedad sarà determinante ma anche che questa sera i nerazzurri possono mettersi in una posizione di vantaggio rispetto ai baschi, certamente dovendo anche chiedere una mano al Salisburgo. In questo girone D gli austriaci e il deludente Benfica lotteranno poi per un posto in Europa League: il Salisburgo potrebbe prenderselo già tra poche ore.

Nel gruppo D il Napoli rischia, anche se per il momento non tantissimo: sbagliato sarebbe rivolgere la concentrazione già alla partita interna contro il Braga, ma è anche vero che tutti i segni portano a quel match per definire la qualificazione agli ottavi. Mazzarri, già tornato sulla panchina partenopea in Serie A, si riaffaccia alla Champions League e i ricordi sono positivi, adesso si tratta di superare uno scoglio che a settembre era considerato scontato o quasi, poi eventualmente bisognerà vedere cosa porterà in dote un sorteggio che l’anno scorso era stato benevolo, anche se va detto che il Napoli della passata stagione non è quello attuale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 5^ GIORNATA

GIRONE A

ore 18:45 Galatasaray Manchester United

ore 21:00 Bayern Copenaghen

CLASSIFICA: Bayern 12, Copenaghen 4, Galatasaray 4, Manchester United 3

GIRONE B

ore 18:45 Siviglia Psv

ore 21:00 Arsenal Lens

CLASSIFICA: Arsenal 9, Psv 5, Lens 5, Siviglia 2

GIRONE C

ore 21:00 Braga Union Berlino

ore 21:00 Real Madrid Napoli

CLASSIFICA: Real Madrid 12, Napoli 7, Braga 3, Union Berlino 1

GIRONE D

ore 21:00 Benfica Inter

ore 21:00 Real Sociedad Salisburgo

CLASSIFICA: Real Sociedad 10, Inter 10, Salisburgo 3, Benfica 0











