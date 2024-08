RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FINALMENTE I PLAYOFF!

Finalmente playoff nei risultati Champions League: martedì 20 agosto si giocano le prime tre partite del turno dei preliminari che porterà a definire la composizione del super girone da 36 squadre che, ormai lo sappiamo avendolo ricordato più volte, rappresenta la straordinaria novità della stagione per quanto riguarda le coppe europee. Tre partite, tutte in programma alle ore 21:00 e con parecchie storie da raccontare: sicuramente quella del Bodo/Glimt, che dopo aver incantato in Conference League cerca la definitiva consacrazione e una prima volta che resterebbe come straordinaria.

Ricordiamo che nei risultati Champions League non è più prevista la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta: di conseguenza aumenta la possibilità di vedere supplementari e calci di rigore, sia pure – va detto anche questo – in una casistica che al momento non sta spingendo verso questo dato. A noi ora non resta che presentare nel dettaglio i risultati Champions League per questa sera, aggiungendo inoltre che mercoledì si giocheranno altre partite per completare il quadro legato all’andata dei playoff.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Non vediamo l’ora che i risultati Champions League ci facciano compagnia: tre partite sono poche, ma quando si arriva ai playoff le squadre rimaste in corsa sono ovviamente poche. I posti a disposizione nel girone da 36 squadre sono sette, e quindi sette sono gli incroci di questi spareggi; per quanto riguarda quelli di stasera, attenzione soprattutto al Lille che nei risultati Champions League era già stato protagonista nel corso della “vecchia” fase a gironi, e che ha fatto un bel colpo eliminando l’ambizioso Fenerbahçe allenato da José Mourinho.

I transalpini incrociano il cammino dello Slavia Praga, squadra che l’anno scorso aveva vinto il suo girone di Europa League davanti alla Roma per poi mettere abbastanza in difficoltà il Milan; anche i cechi sognano l’ingresso nei risultati Champions League per quanto riguarda il girone, la Dinamo Zagabria e il Qarabag ci vogliono tornare ma una di loro dovrà interrompere la sua corsa in questi playoff. Ci siamo quasi, dunque per i risultati Champions League legati alle partite di andata aspettiamo che le varie squadre scendano in campo, poi scopriremo tutto…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 21:00 Dinamo Zagabria Qarabag

Ore 21:00 Bodo/Glimt Stella Rossa

Ore 21:00 Lille Slavia Praga