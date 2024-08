RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: GALATASARAY ELIMINATO!

I match del martedì sera di Champions League hanno regalato tante emozioni e sorprese. Lo Youn Boys vince anche il ritorno contro il Galatasaray ed elimina i turchi grazie a Virginius. Salisburgo e Dinamo Kiev pareggiano uno a uno grazie a Daghim e Vanat. Nella gara di andata gli austriaci avevano vinto per due reti a zero ed accedono alla fase a girone unico di Champions League. Infine lo Sparta Praga ha superato il Malmo grazie ad Haraslin e Rrahamni. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere le tre partite di questa sera per i risultati Champions League nel ritorno dei playoff, abbiamo detto che il Salisburgo è nettamente favorito sulla carta per accedere al tabellone principale e lo stesso si può dire anche dello Sparta Praga, che infatti settimana scorsa ha vinto per 0-2 in Svezia contro il Malmoe e di conseguenza adesso ha un match-point in teoria abbastanza agevole per riportare la Repubblica Ceca nella “vera” Champions League dopo un anno d’assenza – due stagioni fa invece ricorderete il Viktoria Plzen, sfortunato a finire nel girone dell’Inter con pure Bayern Monaco e Barcellona.

Naturalmente stavolta non ci saranno gironi, ci attende la “rivoluzione” che interesserà molto da vicino anche le cinque squadre italiane coinvolte a cominciare dal sorteggio di giovedì, che non formerà più i gruppi ma servirà “solo” a decretare contro quali squadre si giocherà tra settembre e gennaio, dal momento che saranno otto le giornate e servirà quindi più tempo. Adesso però basta parole, cediamo il palcoscenico alle partite odierne per i risultati Champions League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SFIDA AVVINCENTE

Due partite su tre ripartiranno con il vantaggio di due gol per chi gioca il ritorno in casa, quindi sulla carta per i risultati Champions League la sfida più avvincente di questa sera dovrebbe essere Galatasaray Young Boys, perché in Turchia si ripartirà dal successo per 3-2 degli svizzeri nell’incontro d’andata di settimana scorsa, quindi il Galatasaray deve rimontare il minimo scarto e proverà a farlo anche con la spinta del pubblico amico, fattore mai banale da quelle parti.

Mercoledì scorso era successo un po’ di tutto, con lo Young Boys in vantaggio per 2-0 alla fine del primo tempo, la rimonta degli ospiti turchi nella ripresa e infine la vittoria per gli elvetici con un calcio di rigore al minuto 86. Nella scorsa stagione sia il Galatasaray sia lo Young Boys entrarono nel tabellone principale della Champions League, stavolta invece una delle due dovrà accontentarsi della Europa League, ma in questo momento è difficile sbilanciarci su quale possa essere l’esito della partita di stasera a Istanbul. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI ACCEDE AL TABELLONE PRINCIPALE?

È giorno di verdetti per i risultati Champions League oggi, martedì 27 agosto 2024, perché in programma stasera ci sono le prime tre partite di ritorno dei playoff che quindi ci daranno il nome di tre squadre che si qualificheranno per il tabellone principale – che da questa stagione non possiamo più chiamare “fase a gironi”, dal momento che le 36 squadre partecipanti saranno inserite in una sola classifica. In ogni caso, fra oggi e domani siamo finalmente giunti al termine della “maratona” dei preliminari e poi playoff estivi, quindi la curiosità è davvero alta.

I risultati Champions League ci diranno quindi chi riuscirà ad accedere al tabellone principale e chi invece dovrà accontentarsi di giocare in autunno in Europa League, ultimo passaggio tra le due Coppe dal momento che non ci saranno più ulteriori “ripescaggi” in fase più avanzata delle competizioni. Adesso però è il momento di scoprire quali saranno le partite che, tutte con fischio d’inizio alle ore 21.00, ci daranno questi tanto attesi risultati Champions League: si tratta di Galatasaray Young Boys, Salisburgo Dinamo Kiev e Sparta Praga Malmoe.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS SUL SALISBURGO

Scegliamo adesso di spendere qualche parola in più sul Salisburgo, che è in una notevole posizione di forza in questi risultati Champions League perché ha già vinto per 0-2 all’andata contro la Dinamo Kiev e adesso deve completare l’opera davanti al pubblico amico. Dopo dieci campionati vinti consecutivi dal 2014 al 2023, l’anno scorso il Salisburgo è stato detronizzato in patria, perché è lo Sturm Graz il nuovo campione d’Austria di conseguenza ammesso di diritto al tabellone principale, costringendo invece la squadra della Red Bull a scendere in campo già in estate.

Il Salisburgo ha esordito nel terzo turno eliminando gli olandesi del Twente e adesso è vicino al traguardo, che ne consoliderebbe lo status internazionale di presenza ormai praticamente fissa in Champions League, a volte anche con soddisfazioni notevoli, come la qualificazione per gli ottavi di finale nel 2022. Ricordiamo che grazie all’ottimo ranking gli austriaci si sono qualificati per il Mondiale per Club della prossima estate e anche per questo si prendono la copertina tra le squadre impegnate nei playoff per i risultati Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

ore 21.00

Galatasaray Young Boys (2-3) 0-1

Salisburgo Dinamo Kiev (2-0) 1-1

Sparta Praga Malmoe (2-0) 2-0

Fra parentesi il risultato dell’andata