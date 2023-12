RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Lo “strano” caso del Siviglia, diretta gol live (12 dicembre 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: PER L’EUROPA LEAGUE

Studiando il quadro generale in attesa dei risultati di Champions League possiamo notare come questa sera si debbano definire in toto le squadre che da febbraio proseguiranno la loro avventura in Europa League. Come già visto, nel girone D il Salisburgo può anche perdere con un gol di scarto contro il Benfica, mentre incassandone due (di margine) sarebbe strada libera alle Super Aquile che, a parità di differenza reti, avrebbero segnato un gol in più (si intende nel girone: non esiste più la regola dei gol segnati in trasferta). Nel girone C il Braga deve pareggiare a Napoli, in caso di sconfitta l’Union Berlino non dovrà battere il Real Madrid.

Nel girone B attenzione al Siviglia, che sornione, potrebbe nuovamente retrocedere in Europa League e arrivare fino a maggio. Gli andalusi hanno 2 punti, ma vincendo la sfida diretta contro il Lens avrebbero il vantaggio nel doppio confronto con i francesi: sì, il Siviglia può nuovamente provare a vincere l’Europa League e verrebbe quasi da dire, come molti hanno ipotizzato in rete, che il club riesca in maniera metodica ad arrivare terzo nel suo girone per poi poter sollevare un trofeo cui è abbonato. Nel girone A è tutto in divenire: per questo motivo, ne parleremo in seguito perché Bayern a parte ci sono tre squadre che ballano dagli ottavi di Champions League all’eliminazione dall’Europa, per un quadro davvero straordinario e intricato. (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI E INTER IN CAMPO!

I risultati di Champions League per martedì 12 dicembre sono molto importanti, perché si gioca oggi la prima metà della sesta e ultima giornata nella fase a gironi: naturalmente in questo turno viene garantita la contemporaneità delle partite all’interno dei gruppi, ecco perché gli anticipi delle ore 18:45, che sono Lens Siviglia e Psv Arsenal, fanno entrambi parte del girone B. Le due gare che riguardano le italiane, alle ore 21:00 come tutte le altre, sono Inter Real Sociedad e Napoli Braga; avremo poi, a completare il quadro dei risultati di Champions League, Copenaghen Galatasaray, Manchester United Bayern, Union Berlino Real Madrid e Salisburgo Benfica.

Lo scenario che ci si presenta questa sera è abbastanza definito: sei squadre sono già qualificate agli ottavi, tre sono sicure del primo posto (Bayern, Arsenal e Real Madrid), di conseguenza bisogna ancora stabilire chi si qualificherà come seconda nei gruppi A e C e il primato nel gruppo D. Qui, sia Inter che Napoli hanno qualcosa da giocarsi, con i partenopei tecnicamente più vicini alla meta ma i nerazzurri che hanno ottime possibilità di vincere la classifica del proprio girone. Ora, facciamo qualche altro approfondimento circa il martedì dedicato ai risultati di Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Pronti a vivere i risultati di Champions League, soffermiamoci sulle due italiane: il Napoli va ancora a caccia della qualificazione agli ottavi, ma è davvero ad un passo perché ha bisogno di un pareggio casalingo contro il Braga, che nell’ultimo turno non ha saputo battere l’Union Berlino. Sarebbe cambiato poco: anzi, forse in questo modo per il Napoli è anche peggio perché adesso il Braga rischia di non andare nemmeno in Europa League, ma tutto sommato ad entrambe le squadre basta un pareggio e dunque potrebbe essere una partita a ritmi bassi e con poche emozioni, tra l’altro l’Union Berlino dovrebbe battere il Real Madrid, già qualificato e primo ma con la volontà di chiudere a punteggio pieno.

L’Inter invece assalta il primo posto nel girone D: in questo momento è alle spalle della Real Sociedad per differenza reti, chi vince si prende il primato mentre in questo caso il pareggio sarebbe deleterio per i nerazzurri, che non hanno pagato dazio con il 3-3 di Lisbona (con spettacolare rimonta) perché anche i baschi si sono fatti fermare dal Salisburgo, che stasera può anche perdere con un gol di scarto e finire comunque in Europa League. Tra poco si gioca per i risultati di Champions League, vedremo cosa succederà sui campi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA GIRONI

GIRONE A

Ore 21:00 Copenaghen Galatasaray

Ore 21:00 Manchester United Bayern

CLASSIFICA: Bayern 13, Copenaghen 5, Galatasaray 5, Manchester United 4

GIRONE B

Ore 18:45 Lens Siviglia

Ore 18:45 Psv Arsenal

CLASSIFICA: Arsenal 12, Psv 8, Lens 5, Siviglia 2

GIRONE C

Ore 21:00 Napoli Braga

Ore 21:00 Union Berlino Real Madrid

CLASSIFICA: Real Madrid 15, Napoli 7, Braga 4, Union Berlino 2

GIRONE D

Ore 21:00 Inter Real Sociedad

Ore 21:00 Salisburgo Benfica

CLASSIFICA: Real Sociedad 11, Inter 11, Salisburgo 4, Benfica 1











