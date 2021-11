Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score gironi (4^ giornata)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA 4^ GIORNATA

I risultati di Champions League tornano a farci compagnia martedì 2 novembre: tradizionalmente la 4^ giornata della fase a gironi prevede le partite del turno precedente a campi invertiti, e così succederà oggi. Di conseguenza, alle ore 18:45 si partirà con Wolfsburg Salisburgo (gruppo G) e Malmoe Chelsea (gruppo H), per poi avere la lista di sei gare alle ore 21:00 che comprenderà Bayern Benfica e Dinamo Kiev Barcellona (gruppo E), Atalanta Manchester United e Villarreal Young Boys (gruppo F), Siviglia Lille (gruppo G) e Juventus Zenit (gruppo H).

Per questi risultati di Champions League gli occhi saranno naturalmente puntati sulle due italiane, che partono da presupposti diversi e hanno anche partite di tipo diverso; se la Juventus è praticamente certa degli ottavi (le basta un pareggio), l’Atalanta a causa del beffardo ko subito a Old Trafford deve ancora costruire una qualificazione che si è improvvisamente complicata. Vedremo cosa succederà, intanto diamo anche uno sguardo alle classifiche dei gironi per presentare nel migliore dei modi questi risultati di Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Champions League troviamo allora Atalanta Manchester United e Juventus Zenit: la Dea deve vendicare la rimonta subita dai Red Devils e non vincere al Gewiss Stadium la farebbe comunque rimanere in terza posizione, se non addirittura ultima (ma solo per differenza reti, eventualmente) con due turni di fuoco nei quali provare a prendersi gli ottavi. Situazione complessa, ma si sapeva che non sarebbe stata una passeggiata.

Per come aveva invece iniziato la stagione, la Juventus ha anche fatto meglio delle aspettative e ora aspetta la partita di Stamford Bridge per giocarsi il primo posto nel girone, naturalmente sperando che già oggi contro lo Zenit arrivi il punto della matematica qualificazione. Dando uno sguardo agli altri risultati di Champions League attesi questa sera, è quasi fatta per il Bayern mentre il Barcellona non può non vincere a Kiev ma dovrà farlo in un contesto che rischia di esplodere, il Salisburgo vola sulle ali dell’entusiasmo ma nel gruppo G basta un nulla per girare le carte in tavola. Tra poco si torna a giocare: staremo a vedere cosa succederà…

GIRONE E

ore 21:00 Bayern Benfica

ore 21:00 Dinamo Kiev Barcellona

CLASSIFICA: Bayern 9, Benfica 4, Barcellona 3, Dinamo Kiev 1

GIRONE F

ore 21:00 Atalanta Manchester United

ore 21:00 Villarreal Young Boys

CLASSIFICA: Manchester United 6, Villarreal 4, Atalanta 4, Young Boys 3

GIRONE G

ore 18:45 Wolfsburg Salisburgo

ore 21:00 Siviglia Lille

CLASSIFICA: Salisburgo 7, Siviglia 3, Lille 2, Wolfsburg 2

GIRONE H

ore 18:45 Malmoe Chelsea

ore 21:00 Juventus Zenit

CLASSIFICA: Juventus 9, Chelsea 6, Zenit 3, Malmoe 0



