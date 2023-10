RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ La situazione nei gironi, diretta gol live score (3 ottobre 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

Parlando ancora dei risultati di Champions League per questo martedì, possiamo notare una situazione abbastanza curiosa nelle classifiche dei gironi: soltanto nel gruppo C, che è quello del Napoli, abbiamo due squadre che hanno vinto all’esordio e si tratta dei partenopei, che hanno sbancato il Municipal di Braga, e del Real Madrid che all’ultimo respiro ha battuto l’Union Berlino. Lo scenario che si è creato, unito al fatto che stasera si giochi proprio Napoli Real Madrid, al momento pende dalla parte di una sfida diretta per il primo posto tra queste due squadre, che già al momento del sorteggio erano indicate come le grandi favorite per la qualificazione agli ottavi di finale.

DIRETTA/ Napoli Primavera Real Madrid (risultato finale 0-4): umiliazione per gli azzurri (3 ottobre 2023)

Per quanto riguarda gli altri gironi, abbiamo una squadra che ha vinto e poi un match terminato in parità: del gruppo D che coinvolge l’Inter abbiamo parlato, nel gruppo A invece vittoria del Bayern sul Manchester United e pareggio tra Copenaghen e Galatasaray, nel gruppo B incredibile poker per l’Arsenal sul Psv mentre il Lens è riuscito a frenare il Siviglia. Qui, la situazione è molto più complessa anche se ovviamente le favorite ci sono; i risultati di Champions League di questa sera ci diranno cosa succederà e come cambieranno le classifiche dei gironi. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Napoli Real Madrid/ Quote: a destra c'è Politano (Champions League, 3 ottobre 2023)

IN CAMPO INTER E NAPOLI!

I risultati di Champions League tornano a farci compagnia con la seconda giornata della fase a gironi: siamo in campo martedì 3 ottobre con il consueto calendario, ovvero oggi tocca ai gironi A, B, C e D che sono quelli che nel primo turno avevano giocato mercoledì, e che ora si invertono. Come di consueto, due partite iniziano alle ore 18:45 e si tratta di Union Berlino Braga per il gruppo C e Salisburgo Real Sociedad per il gruppo D; alle ore 21:00 vivremo invece Copenaghen Bayern e Manchester United Galatasaray per il gruppo A, Lens Arsenal e Psv Siviglia per il gruppo B, Napoli Real Madrid per il gruppo C e Inter Benfica per il gruppo D.

Probabili formazioni Napoli Real Madrid/ Diretta tv: si va sul sicuro (Champions League 2 ottobre 2023)

Possiamo quindi notare che questa sera i risultati di Champions League ci presentano sfide toste per le due italiane: il Napoli ha un big match contro un Real Madrid partito benissimo, anche se ha dovuto soffrire per avere ragione dell’Union Berlino, mentre l’Inter che ha aperto con un pareggio a San Sebastian ospita quel Benfica incrociato lo scorso anno nei quarti, e che ha sorprendentemente perso in casa contro il Salisburgo. Cosa ci diranno dunque i risultati di Champions League per le partite di questa sera? Tra poco lo scopriremo insieme, quando finalmente sui vari campi si comincerà a giocare…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo pronti a vivere un’altra intensa giornata dedicata ai risultati di Champions League: i gironi delle due italiane al momento sono diversi. La classifica del gruppo C ci dice che Napoli e Real Madrid potrebbero e dovrebbero contendersi il primo posto, e dunque questa sera al Diego Armando Maradona avremo una partita importante anche per questo; Union Berlino e Braga sulla carta hanno qualcosa in meno e infatti hanno già zero punti, nella capitale tedesca sono comunque in palio punti preziosi perché, come sappiamo, arrivare terzi nel girone garantisce un posto nei playoff di Europa League.

Nel gruppo D invece è ancora tutto in divenire: la vittoria del Salisburgo a Lisbona ha mischiato le carte, allo stesso modo il fatto che l’Inter non sia riuscita a vincere contro la Real Sociedad. È una sorta di conferma di come la classifica di questo girone sarà in evoluzione continua: sicuramente i nerazzurri sono favoriti per il primo posto, ma sarà comunque una corsa punto a punto perché tutte le squadre coinvolte possono vincere contro chiunque, e già questa sera Simone Inzaghi non dovrà sottovalutare un avversario ferito, che si è rilanciato in campionato battendo il Porto nel big match per la vittoria del titolo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 2^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 21:00 Copenaghen Bayern

Ore 21:00 Manchester United Galatasaray

CLASSIFICA: Bayern 3, Copenaghen 1, Galatasaray 1, Manchester United 0

GRUPPO B

Ore 21:00 Lens Arsenal

Ore 21:00 Psv Siviglia

CLASSIFICA: Arsenal 3, Lens 1, Siviglia 1, Psv 0

GRUPPO C

Ore 18:45 Union Berlino Braga

Ore 21:00 Napoli Real Madrid

CLASSIFICA: Napoli 3, Real Madrid 3, Braga 0, Union Berlino 0

GRUPPO D

Ore 18:45 Salisburgo Real Sociedad

Ore 21:00 Inter Benfica

CLASSIFICA: Salisburgo 3, Inter 1, Real Sociedad 1, Benfica 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA