Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score mercoledì 12 ottobre

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: OGGI INTER E NAPOLI!

I risultati di Champions League ci accompagnano attraverso il completamento della 4^ giornata, ovviamente nella fase a gironi: mercoledì 12 ottobre saremo in campo per le altre otto partite del turno, si parte come sempre con gli anticipi delle ore 18:45 e uno di questi è Napoli Ajax (l’altro è Atletico Madrid Bruges), con i partenopei saldamente in testa alla classifica del gruppo A avendo dato spettacolo, e sostanzialmente ad un passo dalla qualificazione agli ottavi che potrebbe arrivare già questa sera. L’altra partita che ci riguarda è Barcellona Inter, alle ore 21:00 insieme ad altre cinque gare: qui siamo nel gruppo C.

I nerazzurri, dopo aver battuto i blaugrana a San Siro, potrebbero anche accontentarsi di un pareggio: resterebbero con un ampio vantaggio circa il passaggio del turno, ma naturalmente Simone Inzaghi sa bene che la mentalità della squadra dovrà essere quella di provare a fare risultato pieno, così da archiviare la pratica con due turni di anticipo. Vedremo allora cosa succederà con i risultati di Champions League e come cambieranno le classifiche dei gironi, mentre aspettiamo che le partite prendano il via possiamo fare un rapido excursus anticipando la serata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere il mercoledì sera dedicato ai risultati di Champions League: Napoli e Inter hanno certamente situazioni diverse ma entrambe partono con il segno positivo. I partenopei fino a questo momento hanno segnato 13 gol nel girone: un passo impressionante quello dei ragazzi di Luciano Spalletti, che otto giorni fa sono andati alla Johan Cruijff Arena a impartire una lezione di calcio all’Ajax e ora volano, con gli ottavi di finale davvero ad un passo e il primo posto nel girone che a questo punto si può considerare assolutamente alla portata.

L’Inter ha vinto una partita fondamentale contro il Barcellona, ma sa di essere solo a metà dell’opera: cadere con due gol di scarto al Camp Nou rimetterebbe tutto in discussione, naturalmente si può anche prevedere che contro un Bayern già qualificato – eventualmente stasera – possano arrivare dei punti ma bisogna ragionare su questa doppia sfida, e allora per i nerazzurri diventa realmente importante strappare almeno un pareggio ad una squadra che nella Liga sta volando, ma per quanto riguarda i risultati di Champions League fa più fatica. Bisognerà provare a sfruttare la situazione…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 4^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:45 Napoli Ajax

Ore 21:00 Rangers Liverpool

CLASSIFICA: Napoli 9, Liverpool 6, Ajax 3, Rangers 0

GRUPPO B

Ore 18:45 Atletico Madrid Bruges

Ore 21:00 Bayer Leverkusen Porto

CLASSIFICA: Bruges 9, Bayer Leverkusen 3, Porto 3, Atletico Madrid 3

GRUPPO C

Ore 21:00 Barcellona Inter

Ore 21:00 Viktoria Plzen Bayern

CLASSIFICA: Bayern 9, Inter 6, Barcellona 3, Viktoria Plzen 0

GRUPPO D

Ore 21:00 Tottenham Eintracht

Ore 21:00 Sporting Lisbona Marsiglia

CLASSIFICA: Sporting Lisbona 6, Tottenham 4, Eintracht 4, Marsiglia 3











