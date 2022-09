Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 6 settembre

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI PARTE CON CHELSEA E DORTMUND

Torna protagonista in questa settimana di inizio settembre la Champions League, la prima giornata della fase a gironi arriva in anticipo perché poi tutto sarà anticipato e di conseguenza i risultati Champions League ci terranno compagnia per darci le prime indicazioni su una fase che terminerà già a inizio novembre. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore apriranno il quadro dei risultati Champions League per la prima giornata della fase a gironi.

Nel gruppo E avremo alle ore 18.45 Dinamo Zagabria Chelsea e alle ore 21.00 Salisburgo Milan; solo fascia serale invece nel girone F, che ci proporrà alle ore 21.00 Celtic Glasgow Real Madrid e Lipsia Shakhtar Donetsk; appuntamento invece diversificato nel girone G, che inizierà alle ore 18.45 con Borussia Dortmund Copenaghen per poi proporre alle ore 21.00 Siviglia Manchester City; infine doppio appuntamento serale nel girone H, che avrà infatti alle ore 21.00 sia Paris Saint Germain Juventus sia Benfica Maccabi Haifa.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Juventus e Milan, che scenderanno in campo questa sera. Per i bianconeri di Massimiliano Allegri sarà un debutto a dir poco affascinante, al Parco dei Principi contro i padroni di casa del PSG, naturalmente tra le principali pretendenti per la vittoria finale di questa chimera chiamata Champions League, che a modo suo è una “ossessione” anche per la Juventus. Per ora l’obiettivo naturalmente è passare il girone e fare bene a Parigi sarebbe già un enorme passo avanti, anche in termini di personalità e morale.

Anche il Milan ha naturalmente l’obiettivo di passare il turno, a differenza dello scorso anno. Un girone meno complicato potrebbe aiutare i rossoneri di Stefano Pioli, che nel frattempo sono anche cresciuti molto, passando tramite la conquista dello scudetto. Il Salisburgo comunque in questi anni è diventato una solida realtà: attenzione quindi alle insidie della trasferta austriaca, ma un Milan in versione derby ha naturalmente tutte le carte in regola per mettere subito in discesa il suo girone di Champions League.

GIRONE E

ore 18.45

Dinamo Zagabria Chelsea

ore 21.00

Salisburgo Milan

GIRONE F

ore 21.00

Celtic Glasgow Real Madrid

Lipsia Shakhtar Donetsk

GIRONE G

ore 18.45

Borussia Dortmund Copenaghen

ore 21.00

Siviglia Manchester City

GIRONE H

ore 21.00

Paris Saint Germain Juventus

Benfica Maccabi Haifa











