Risultati Champions League/ Diretta gol live, andata 2° turno preliminare (24 luglio)

I risultati di Champions League per le partite valide come andata del secondo turno preliminare proseguono nella giornata di mercoledì 24 luglio: dopo le cinque del giorno precedente ne avremo ora sette a tenerci compagnia, con inizio alle ore 19:00 e chiusura alle ore 22:30 quando, più o meno, avrà termine l’ultima sfida in programma. Possiamo dire che nel frattempo la Uefa ha provveduto ad effettuare il sorteggio per il terzo turno preliminare: sono state sorteggiate grandi squadre che l’anno scorso hanno fatto strada nel torneo, e che però dovranno aspettare questo esito per sapere contro chi giocare – in qualche caso. Gli spareggi avranno termine con i playoff, idealmente il quarto turno preliminare, le cui vincenti accederanno alla fase a gironi dove attendono già Atalanta, Inter, Juventus, Napoli e tutte le altre big europee; adesso vediamo invece quali sono le partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Champions League per mercoledì 24 luglio.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE

Dunque per i risultati di Champions League dell’andata del secondo turno preliminare si comincia come detto alle ore 19.00, quando avremo Bate Borisov-Rosenborg; sono previste due partite alle ore 20:00 e si tratta di Ferencvaros-Valletta e Cluj-Maccabi Tel Aviv, quindi si prosegue con le ore 20:15 in Slovenia, dove è di stanza Maribor-Aik Solna. Le tre partite che chiuderanno questa giornata prenderanno il via alle ore 20:45, un orario tradizionale se così vogliamo chiamarlo: si tratterà di Stella Rossa-Hjk Helsinki, Celtic-Kalju e Dundalk-Qarabag. Non resta allora che accomodarci per scoprire quello che succederà: in questa serata non sono sicuramente previste sfide che mettano a confronto le grandi del calcio europeo, ma ci sono sicuramente formazioni che in epoca recente hanno onorato la Champions League trovando anche la qualificazione alla fase a gironi se non addirittura agli ottavi di finale, e allora mettiamoci comodi perchè tra poco si tornerà a giocare…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

ore 19:00 Bate Borisov-Rosenborg

ore 20:00 Ferencvaros-Valletta

ore 20:00 Cluj-Maccabi Tel Aviv

ore 20:15 Maribor-Aik Solna

ore 20:45 Stella Rossa-Hjk Helsinki

ore 20:45 Celtic-Kalju

ore 20:45 Dundalk-Qarabag



