Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata 2^ turno preliminare

I risultati di Champions League per martedì 23 luglio sono quelli che riguardano le partite di andata del secondo turno preliminare: sono cinque le sfide cui assisteremo, poi ce ne saranno sette il giorno seguente per un totale di 12 gare che ci porteranno ancora più avanti nella competizione. Si procede a passo spedito verso la fase a gironi, nella quale naturalmente entreranno in gara le big tra cui le quattro italiane (Juventus, Napoli, Atalanta e Inter); come sappiamo dallo scorso anno i grandi campionati europei qualificano direttamente le loro squadre, lasciando sulla carta i turni preliminari più “vuoti” ma non per questo meno interessanti. Dunque, possiamo andare a vedere quali sono le partite che vivremo questa sera per i risultati di Champions League, ricordando che naturalmente l’esito delle qualificazioni al terzo turno preliminare sarà noto soltanto con le sfide di ritorno in programma tra una settimana.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Le partite che ci forniranno i risultati di Champions League per il secondo turno preliminare sono particolarmente interessanti, perché finalmente si vedono anche squadre che hanno anche partecipato ai gironi in epoca recente. Si comincia alle ore 19:00 con Viktoria Plzen-Olympiacos; alle ore 19:30 avremo Saburtalo-Dinamo Zagabria, alle ore 20:00 doppio appuntamento con Psv Eindhoven-Basilea e The New Saints-Copenaghen e chiusura dedicata a Sutjeska-Apoel, alle ore 20:15. Ovviamente ci sono alcune squadre che possiamo considerare come le big di questo turno, e altre che invece rappresentano la sorpresa: tra queste sicuramente il Sutjeska che ha guadagnato l’accesso a questo secondo turno preliminare ai calci di rigore, ma poi anche i gallesi del TNS che sperano di fare il colpo grosso. È quasi un peccato invece che una tra Psv e Basilea debba conoscere l’eliminazione così presto nel percorso: purtroppo il sorteggio non guarda in faccia a nessuno e, per lo stesso motivo, Viktoria Plzen e Olympiacos devono scontrarsi subito quando avrebbero avuto ottime credenziali per arrivare fino in fondo e guadagnare i gironi. Ad ogni modo vedremo quello che succederà…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SECONDO TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 Viktoria Plzen-Olympiacos

Ore 19:30 Saburtalo-Dinamo Zagabria

Ore 20:00 Psv-Basilea

Ore 20:00 The New Saints-Copenaghen

Ore 20:15 Sutjeska-Apoel



© RIPRODUZIONE RISERVATA