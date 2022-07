Risultati Champions League/ Diretta gol live score 2° turno preliminare (20 luglio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: PROSEGUE IL 2° TURNO PRELIMINARE

Le partite che mercoledì 20 luglio si giocano per i risultati di Champions League sono cinque, e completano il quadro del secondo turno preliminare: naturalmente stiamo parlando ancora dei match di andata, che prenderanno il via alle ore 18:00 e si concluderanno intorno alle 22:15, visto che l’ultimo dei cinque è in programma alle 20:15. Diciamo subito che in campo troveremo alcune squadre anche “nobili”: non le big vere e proprie per cui dovremo comunque aspettare, ma certamente realtà che anche in epoca recente hanno onorato la Champions League, anche nella fase a gironi.

Basterebbe citare lo Sheriff Tiraspol, che questa sera gioca sul campo del Maribor: la compagine moldava è stata, giusto l’anno scorso, la prima rappresentante del suo Paese a raggiungere i gruppi della principale competizione europea, ha aperto con due vittorie sbancando il Santiago Bernabeu e certamente ha segnato il passo, anche se poi ha sempre perso venendo eliminata dall’Europa. Non solo lo Sheriff però, ci sono altre squadre che meritano una citazione e allora, aspettando che si giochi, facciamo una rapida valutazione sulla serata…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Champions League per l’andata del secondo turno preliminare, con riferimento ovviamente alle partite del mercoledì, possiamo citare anche il Viktoria Plzen, che soprattutto nel decennio scorso ha rappresentato una solida realtà nei gironi di questa competizione; classica squadra che è sempre difficile da affrontare nel suo stadio, prova a riprendersi la gloria perduta ed è ospite dell’HJK Helsinki. Il Ferencvaros aveva incrociato la Juventus e, se parliamo di società storiche, quella ungherese ha un incrocio parecchio nostalgico con lo Slovan Bratislava, che negli anni Sessanta era una corazzata del calcio europeo come del resto le connazionali cecoslovacche (qualcuno ricorderà anche il Dukla Praga).

Abbiamo poi l’Olympiacos, che di Champions League ha giocato anche i quarti; e la Dinamo Kiev, che in un doppio confronto era stato capace, alla fine degli anni Novanta, di rifilare 7 gol al Barcellona, e che nell’andata del secondo turno preliminare di Champions League se la vede con il Fenerbahçe, altra squadra che nei gironi abbiamo visto spesso. Non ci resta quindi che aspettare, e scoprire quello che succederà….

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 18:00 HJK Helsink Viktoria Plzen

Ore 19:00 Maccabi Haifa Olympiacos

Ore 20:00 Ferencvaros Slovan Bratislava

Ore 20:00 Dinamo Kiev Fenerbahçe

Ore 20:15 Maribor Sheriff











