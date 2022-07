Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata 1° turno preliminare

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI RIPARTE!

I risultati Champions League saranno nuovamente protagonisti oggi, martedì 5 luglio 2022: è passato appena poco più di un mese dalla finale vinta dal Real Madrid contro il Liverpool per conquistare la quattordicesima Coppa dei Campioni della storia degli spagnoli e già comincia una nuova avventura con l’andata del primo turno preliminare. Il cammino della Uefa Champions League 2022-2023 è naturalmente appena agli inizi, per le squadre che già scendono in campo ci sarà molta strada da fare anche solo per arrivare alla fase a gironi, obiettivo che ancora dista altri due turni preliminari più quello dei playoff, per un mese e mezzo sempre all’insegna della Champions League ma naturalmente senza squadre italiane.

Milan, Inter, Napoli e Juventus, citate in ordine di classifica alla fine dello scorso campionato di Serie A, sono qualificate di diritto alla fase a gironi, come d’altronde ben 26 squadre in totale. Di conseguenza, la “maratona estiva” dei risultati Champions League promuoverà appena sei squadre alla fase a gironi della massima competizione europea: per molte società, l’obiettivo è andare avanti il più possibile, eventualmente anche nelle competizioni minori tramite i vari ripescaggi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite d’andata del primo turno preliminare. Considerando sempre il fuso orario italiano, alle nostre ore 18.00 si giocherà in Armenia Pyunik Cluj, partita tra i campioni locali e quelli di Romania; alle ore 19.00 sarà invece la volta di un “derby” nordico tra i campioni di Svezia e quelli d’Islanda, cioè Malmoe Vikingur Reykjavik. Alle ore 19.45 ci sposteremo ancora di migliaia di chilometri: appuntamento in Bulgaria con Ludogorets Sutjeska, con gli ospiti che sono campioni del Montenegro.

Alle ore 20.00 ecco invece l’inizio di tre partite in contemporanea: Balkani Zalgiris metterà di fronte i campioni del Kosovo e quelli della Lituania; TNS Linfield sarà invece un derby britannico fra i campioni di Galles e Irlanda del Nord; Lech Poznan Qarabag metterà invece a confronto i campioni polacchi e quelli dell’Azerbaigian. Alle ore 20.30 ecco il fischio d’inizio per Shamrock Rovers Hibernians, tra i campioni d’Irlanda e quelli di Malta, infine l’ultimo appuntamento per i risultati Champions League oggi sarà alle ore 20.45 con Shkupi Lincoln Red Imps, confronto fra la Macedonia del Nord e Gibilterra.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

ore 18.00 Pyunik Cluj

ore 19.00 Malmoe Vikingur Reykjavik

ore 19.45 Ludogorets Sutjeska

ore 20.00 Balkani Zalgiris

ore 20.00 TNS Linfield

ore 20.00 Lech Poznan Qarabag

ore 20.30 Shamrock Rovers Hibernians

ore 20.45 Shkupi Lincoln Red Imps











