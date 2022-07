Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata 2° turno preliminare

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: INIZIA IL 2° TURNO PRELIMINARE!

Per i risultati di Champions League, possiamo dire così, si comincia a fare sul serio: martedì 19 luglio inizia il secondo turno preliminare, le partite di andata prenderanno il via con sette match e poi ne avremo cinque domani. Nel secondo turno preliminare dunque le squadre sono 24: le 15 che si sono qualificate dal doppio impegno precedente e poi altre 9, che sono 5 campioni nazionali e quattro seconde, naturalmente di federazioni il cui ranking è superiore.

Non stiamo ancora parlando delle big, ma nei risultati di Champions League già in questo contesto vedremo squadre che hanno partecipato alla fase a gironi. Ci sarà ancora tempo per scoprire quali di queste realtà faranno strada e avvicineranno il sogno di arrivare al sorteggio di agosto; per il momento noi possiamo provare a ipotizzare quello che succederà sui vari campi, studiando in maniera più dettagliata i risultati di Champions League per l’andata del secondo turno preliminare e presentando alcune delle squadre che meritano una vetrina importante, anche per il loro passato.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Possiamo dunque provare a introdurre i risultati di Champions League, parlando delle sfide del martedì: nell’andata del secondo turno preliminare gioca per esempio il Qarabag, già protagonista in Europa League ma soprattutto capace di qualificarsi ai gironi di Champions League, e da lì pareggiare due volte contro l’Atletico Madrid. Altre squadre le abbiamo viste nello stesso contesto: il Ludogorets qualche anno fa aveva scalato le gerarchie del calcio bulgaro arrivando fino ai gironi di Champions League dalla seconda divisione, e fermando il Liverpool di Brendan Rodgers, mentre la Dinamo Zagabria è stata avversaria di Juventus e Atalanta tra le altre, a corrente alternata ma a volte con risultati di rilievo.

Altre protagoniste che si possono citare in questo secondo turno preliminare sono ovviamente il Midtjylland, ormai solida realtà del calcio danese ma che alla fase a gironi di Champions League non è mai arrivato, e quel Bodo/Glimt che l’anno scorso in quattro partite di Conference League contro la Roma ha ottenuto due vittorie e un pareggio, e ha raggiunto i quarti di finale della competizione. Staremo a vedere come andranno le cose questa sera…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 18:00 Qarabag Zurigo

Ore 18:00 Zalgiris Malmoe

Ore 18:00 Pyunik Diddeleng

Ore 19:45 Ludogorets Shamrock Rovers

Ore 19:45 Midtjylland Aek Larnaca

Ore 20:45 Linfield Bodo/Glimt

Ore 21:00 Dinamo Zagabria Shkupi











