RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ La grande sorpresa KI Klaksvik, diretta gol live score (mercoledì 26 luglio 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA SORPRESA

Abbiamo detto, nel presentare i risultati di Champions League, che alcune squadre hanno raggiunto il secondo turno preliminare a sorpresa volendo considerare tutti gli elementi in gioco: come non citare allora il Ki Klaksvik? Certo siamo ancora lontani dal dire che questa società potrebbe diventare la prima (e forse l’unica) rappresentante delle Isole Far Oer nei gironi di Champions League, ma intanto quello che i biancoblu sono riusciti a fare ha già dell’incredibile. A questo livello, cioè il primo turno preliminare, l’incrocio con il Ferencvaros era per il Ki una missione impossibile.

Eppure la squadra delle Far Oer non soltanto ha ottenuto la qualificazione, ma lo ha fatto andando a pescare, in totale emergenza, un portiere che si era ritirato dal calcio giocato qualche anno prima. Ebbene: il trentunenne Jonathan Johansson ha mantenuto la sua porta inviolata in entrambe le partite, e nel match di ritorno disputato in Ungheria il Ki Klaksvik ha vinto addirittura 3-0. Adesso la compagine delle Far Oer se la vede con l’Hacken, che ha eliminato il TNS con un netto 5-1 complessivo: altro compito arduo, ma visto quanto accaduto nelle scorse settimane la speranza è più che viva da queste parti… (agg. di Claudio Franceschini)

SI CONTINUA A GIOCARE!

Sono cinque le partite che mercoledì 26 luglio ci terranno compagnia con i risultati di Champions League: prosegue il programma del secondo turno preliminare, siamo ancora in un contesto di match di andata e allora possiamo subito dire che si comincia alle ore 19:00 con Sheriff Maccabi Haifa e Aris Limassol Bate Borisov, poi alle ore 20:15 appuntamento con Rakow Bate Borisov e alle ore 20:45 vivremo Ludogorets Olimpia Lubiana e Ki Klaksvik Hacken. Arriviamo da un primo turno preliminare che ha certamente consegnato sorprese, e ci avviciniamo a grandi passi verso la composizione della fase a gironi: sarà interessante scoprire cosa succederà questa sera.

Certamente ci sono delle squadre che rispetto ad altre hanno più possibilità di fare strada; il sorteggio ne ha messe due in competizione, Sheriff e Maccabi Haifa sono compagini che in epoca recente hanno onorato i risultati di Champions League arrivando sino ai gironi e, a proposito, gli israeliani lo scorso anno sono anche riusciti a battere la Juventus, sfiorando l’accesso in Europa League. Adesso vedremo cosa i risultati di Champions League porteranno in dote per questo intenso mercoledì sera, per il discorso legato alle qualificazioni bisognerà ovviamente aspettare la prossima settimana.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Possiamo dunque vivere da vicino l’attesa per i risultati di Champions League: l’andata del secondo turno preliminare si completa con cinque partite molto interessanti. Come già accennato, alcune squadre hanno giocato la fase a gironi di questa competizione: oltre a Sheriff e Maccabi Haifa, che a loro modo avevano scritto la storia comportandosi più che discretamente, bisogna ricordare il Qarabag che per due volte aveva costretto al pareggio l’Atletico Madrid di Diego Simeone, e poi il Ludogorets che del resto fa sempre la sua figura in Europa League, come l’anno scorso quando ha battuto la Roma nel girone.

Altre squadre sono invece delle sorprese: il Ki Klaksivk per esempio, ma anche i polacchi del Rakow e certamente gli svedesi dell’Hacken, che fanno parte di federazioni che hanno avuto parecchio da dire in Champions League (soprattutto in Coppa dei Campioni) ma che adesso sono in calo, e vanno alla ricerca del loro posto al sole ma sanno bene che arrivare fino ai gironi sarà tutt’altro che semplice. Mettiamoci comodi e attendiamo ancora prima che le partite che compongono il quadro dei risultati di Champions League ci facciano compagnia questa sera…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 Sheriff Maccabi Haifa

Ore 19:00 Aris Limassol Bate Borisov

Ore 20:15 Rakow Qarabag

Ore 20:45 Ludogorets Olimpia Lubiana

Ore 20:45 Ki Klaksvik Hacken











