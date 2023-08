RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score andata 3° turno preliminare: rinviata Aek Dinamo Zagabria

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, IL PROSSIMO TURNO: INTANTO SALTA AEK-DINAMO…

È ufficiale: rinviata Aek Atene-Dinamo Zagabria dopo la tragica morte di un tifoso nel maxi scontro avvenuto nella notte nella capitale greca, la UEFA netta «massima fermezza, no alla violenza». A entrambe le squadre è stata proposta la data della partita riprogrammata nella giornata di venerdì 18 agosto 2023 o sabato 19 agosto 2023. Anche se stiamo ancora aspettando i risultati Champions League per l’andata del terzo turno preliminare, diamo uno sguardo al complesso sistema dei preliminari di Champions League, che tutto sommato sono già oltre la metà del loro cammino. Tra oggi e domani le sfide saranno 10, le cui vincenti naturalmente si qualificheranno per il playoff, ultimo ostacolo dei preliminari di Champions League.

Ricordiamo che in questo terzo turno preliminare sono in gioco dodici squadre campioni dei rispettivi campionati nazionali (per un totale di sei sfide nel cosiddetto Champions Path) più altre otto che sono invece piazzate di campionati che hanno più di un posto e danno vita in estate al cosiddetto League Path verso i gironi di Champions League. Ricordiamo che settimana prossima le partite di ritorno saranno tutte di martedì per lasciare spazio mercoledì alla Supercoppa Europea, mentre il 22-23 agosto e il 29-30 agosto saranno le date rispettivamente per andata e ritorno dei playoff, che saranno sei sfide nelle quali saranno protagoniste le dieci vincitrici del terzo turno preliminare più Young Boys e Anversa, uniche due formazioni ad entrare in scena a partire proprio dai playoff. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PROGRAMMA DEL TERZO TURNO PRELIMINARE DI CHAMPIONS LEAGUE

I risultati Champions League saranno nuovamente protagonisti oggi, martedì 8 agosto 2023: l’appuntamento sarà infatti con le prime sette partite che apriranno gli incontri d’andata del terzo turno preliminare della Uefa Champions League 2023-2024. Il livello comincia ad essere abbastanza alto e ci sono nomi piuttosto conosciuti fra le squadre che devono già giocare in piena estate, mischiate a sorprese come il KÍ Klaksvik che sta scrivendo la storia del calcio delle isole Far Oer a livello di club. La finale vinta dal Manchester City contro una eccellente Inter non è così lontana ma da circa un mese è già cominciata una nuova avventura con i turni preliminari della nuova Champions League, senza squadre italiane.

Napoli, Lazio, Inter e Milan, citate in ordine di classifica alla fine dello scorso campionato di Serie A, sono qualificate di diritto alla fase a gironi, come d’altronde ben 26 squadre in totale. Di conseguenza, la “maratona estiva” dei risultati Champions League promuoverà appena sei squadre alla fase a gironi della massima competizione europea: nelle scorse settimane abbiamo già vissuto i primi due turni, adesso spazio al terzo e infine ci saranno anche i playoff, l’obiettivo è andare avanti il più possibile, eventualmente anche nelle competizioni minori tramite i vari ripescaggi, anche se adesso crescono le speranze di arrivare alla “vera” Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite d’andata del terzo turno preliminare, ricordando che naturalmente i verdetti arriveranno solamente settimana prossima, quando si disputeranno le partite di ritorno. Considerando sempre il fuso orario italiano in caso di partite che si disputano in differenti orari locali, ecco che l’inizio sarà alle ore 20.00, quando si giocheranno le prime due sfide, che saranno Copenaghen Sparta Praga e Rakow Czestochowa Aris Limassol.

Il nostro giro d’Europa proseguirà poi alle ore 20.30 con PSV Eindhoven Sturm Graz, mentre alle ore 20.45 cominceranno altre due partite, cioè AEK Atene Dinamo Zagabria e KÍ Klaksvik Molde, infine, ecco alle ore 21.00 i fischi d’inizio anche per le ultime due partite, che saranno Sporting Braga TSC e Olimpia Lubiana Galatasaray, con le quali calerà per oggi il sipario sui risultati Champions League, in attesa dei match di domani.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

ore 20.00

Copenaghen Sparta Praga

Rakow Czestochowa Aris Limassol

ore 20.30

PSV Eindhoven Sturm Graz

ore 20.45

AEK Atene Dinamo Zagabria RINVIATA

KÍ Klaksvik Molde

ore 21.00

Sporting Braga TSC

Olimpia Lubiana Galatasaray











