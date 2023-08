RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ La sorpresa dalla Polonia, diretta gol live score (oggi 2 agosto 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA SORPRESA

La sorpresa in questi risultati di Champions League è certamente il Rakow: una squadra polacca che ha sede a Czestochowa, città famosa nel mondo per ospitare il santuario dedicato alla Madonna Nera. Il Rakow, dal punto di vista calcistico, si chiama ufficialmente Robotniczy Klub Rakow Czestochowa, è stato fondato nel 1921 e fino a cinque anni fa non era mai stato nel massimo campionato nazionale; poi, finalmente, nel 2018 è arrivata la promozione in Ekstraklasa e da quel momento le cose sono nettamente andate in crescendo. Undicesimo posto e salvezza nella stagione caratterizzata dal lockdown; l’anno seguente seconda posizione e vittoria della Coppa di Polonia.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: il Panathinaikos se la cava! (martedì 1 agosto 2023)

Poi, altro secondo posto con doppietta Coppa-Supercoppa, ed ecco nel 2023 la clamorosa vittoria del campionato con 9 punti di vantaggio sul Legia Varsavia. In rosa, votato miglior difensore della Ekstraklasa, c’è anche Fran Tudor che è nipote di quell’Igor che ben conosciamo, l’allenatore e artefice della grande crescita è Marek Papszun che per due volte è stato allenatore dell’anno nel torneo nazionale. Dopo aver eliminato il Flora Tallinn, il Rakow ha battuto 3-2 il Qarabag nell’andata del secondo turno preliminare: fare strada nei risultati di Champions League sarà parecchio difficile, ma attenzione alla squadra polacca… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: partite al via, si comincia! (mercoledì 26 luglio 2023)

ALTRE OTTO PARTITE!

I risultati di Champions League per mercoledì 2 agosto prevedono otto partite: sono quelle che completano il ritorno del secondo turno preliminare, con il via che sarà alle ore 16:00 in Kazakhstan (Astana Dinamo Zagabria) come sempre per ragioni di fuso orario, mentre l’ultimo match è Galatasaray Zalgiris e scatterà alle ore 20:30. Un mercoledì intenso, nel quale conosceremo le ultime otto qualificate al secondo turno preliminare; i risultati di Champions League ripartono da un presupposto di equilibrio, l’unica eccezione è la Dinamo Zagabria che, avendo vinto 4-0 la sua partita casalinga, adesso può gestire un vantaggio assolutamente ampio così da procedere nel torneo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Match pazzo in Lituania, vince l'HJK! Diretta gol live score (25 luglio 2023)

L’altro dei risultati di Champions League che appare quantomeno indirizzato è quello di Copenaghen, perché la squadra danese parte da un 2-0 timbrato fuori casa contro gli islandesi del Breidablik; per il resto nessuna delle altre sei partite è terminata con più di un gol di scarto e su tre campi si parte da un risultato di parità, anche a Istanbul dove il Galatasaray potrebbe anche rischiare qualcosa contro il terribile Zalgiris Vilnius, come si è visto lo scorso martedì. Non ci resta che aspettare che per i risultati di Champions League si giochi, poi scopriremo come andranno le cose sui vari campi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettando che la serata dedicata ai risultati di Champions League prenda il via, possiamo dire che ci sono alcune squadre che hanno conosciuto la fase a gironi del torneo anche in epoca recente. Astana e Dinamo Zagabria che si incrociano nella capitale del Kazakhstan, poi anche il Qarabag che deve ribaltare il 2-3 incassato in Polonia dal Rakow, poi ancora il Genk (un club che negli ultimi anni ha prodotto o comunque visto crescere calciatori che sono poli diventati dei big) e ancora Maccabi Haifa e Sheriff, con gli israeliani che erano presenti l’anno scorso nel girone che comprendeva Benfica, Psg e Juventus, riuscendo anche a battere i bianconeri.

Insieme a questi club, che possono mettere in campo anche una certa dose di esperienza, abbiamo le potenziali sorprese: il già citato Rakow, il Ki Klaksvik che nel primo turno preliminare ha fatto fuori il Ferencvaros senza subire gol in 180 minuti, sicuramente per l’appunto lo Zalgiris Vilnius e poi gli svedesi dell’Hacken, che ripartono dallo 0-0 nelle Isole Far Oer. Bisognerà allora stabilire quale sarà il verdetto dei risultati di Champions League per il ritorno del secondo turno preliminare, noi non vediamo l’ora di scoprire quali squadre faranno un passo in più verso la fase a gironi e quali invece ripartiranno dai preliminari delle coppe “minori”.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 16:00 Astana Dinamo Zagabria (andata 0-4)

Ore 18:00 Qarabag Rakow (andata 2-3)

Ore 19:00 Genk Servette (andata 1-1)

Ore 19:00 Hacken Ki Klaksvik (andata 0-0)

Ore 19:00 Maccabi Haifa Sheriff (andata 0-1)

Ore 19:00 Molde HJK Helsinki (andata 0-1)

Ore 20:00 Copenaghen Breidablik (andata 2-0)

Ore 20:30 Galatasaray Zalgiris (andata 2-2)











© RIPRODUZIONE RISERVATA