RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Cosa ci attende prossimamente? Diretta gol live score (oggi 9 agosto 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: VERSO IL PROSSIMO TURNO

Stanno entrando sempre più nel vivo i risultati Champions League con le partite che tra ieri e oggi sono valide per l’andata del terzo turno preliminare, allora diamo uno sguardo a ciò che dobbiamo ancora vivere da qui alla fine del mese di agosto nel complesso sistema dei preliminari di Champions League. Le sfide del terzo turno preliminare sono quindi 10, le cui vincenti naturalmente si qualificheranno per il playoff, ultimo ostacolo dei preliminari di Champions League (con la certezza almeno di un posto in Europa League).

Scendendo più nel dettaglio, potremmo aggiungere che nel terzo turno preliminare sono in gioco dodici squadre campioni dei rispettivi campionati nazionali (per un totale di sei sfide nel cosiddetto Champions Path) più altre otto che sono invece piazzate di campionati che hanno più di un posto e danno vita in estate al cosiddetto League Path verso i gironi di Champions League. Settimana prossima le partite di ritorno saranno tutte di martedì per lasciare spazio mercoledì alla Supercoppa Europea, mentre il 22-23 agosto e il 29-30 agosto saranno le date rispettivamente per andata e ritorno dei playoff, sei sfide nelle quali saranno protagoniste le dieci vincitrici del terzo preliminare più Young Boys e Anversa, uniche due formazioni ad entrare in scena a partire proprio dai playoff. Poi giovedì 31 agosto avremo gli attesissimi sorteggi dei gironi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRE PARTITE

I risultati Champions League saranno nuovamente protagonisti anche oggi, mercoledì 9 agosto 2023, perché mancano ancora tre partite per completare gli incontri d’andata del terzo turno preliminare della Uefa Champions League 2023-2024, del quale abbiamo vissuto ieri i primi sette appuntamenti. Il livello comincia ad essere abbastanza alto e d’altronde per chi ha raggiunto questo livello è già certo un posto nella fase a gironi delle Coppe europee, anche se a dire il vero sono aperte tutte le possibilità, dall’agognata Champions League fino alla Conference League, passando per l’Europa League – mancano ancora due turni, naturalmente chi li vincerà entrambi entrerà fra le magnifiche 32.

Dunque la finale vinta dal Manchester City contro una eccellente Inter comincia ad essere lontana (era sabato 10 giugno) ed in effetti da circa un mese è già cominciata una nuova avventura con i turni preliminari della nuova Champions League, per il momento senza squadre italiane. Napoli, Lazio, Inter e Milan, in ordine di classifica alla fine dello scorso campionato di Serie A, sono qualificate di diritto alla fase a gironi, come d’altronde ben 26 squadre in totale. Di conseguenza, la “maratona estiva” dei risultati Champions League promuoverà appena sei squadre alla fase a gironi della massima competizione europea: abbiamo già vissuto i primi due turni, adesso spazio al terzo e infine ci saranno anche i playoff, per tutti sono in crescita le speranze di arrivare alla “vera” Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite d’andata del terzo turno preliminare, ricordando che naturalmente i verdetti arriveranno solamente settimana prossima, quando si disputeranno le partite di ritorno. Dal punto di vista della quantità non c’è tantissimo da dire, appunto perché dopo i ben sette incontri di ieri oggi dovremo tenere d’occhio solamente tre match – considerando sempre il fuso orario italiano.

L’inizio delle emozioni sarà fissato alle ore 20.00, quando avremo il fischio d’inizio per Panathinaikos Olympique Marsiglia. Il nostro giro d’Europa proseguirà poi alle ore 20.30 con Slovan Bratislava Maccabi Haifa, mentre alle ore 20.45 ecco il fischio d’inizio anche per Rangers Glasgow Servette, con la quale calerà il sipario sui risultati Champions League per l’andata del terzo turno preliminare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

ore 20.00 Panathinaikos Olympique Marsiglia

ore 20.30 Slovan Bratislava Maccabi Haifa

ore 20.45 Rangers Glasgow Servette











