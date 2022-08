Risultati Champions League/ Diretta gol live score andata 3° turno preliminare

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA COL BODO!

I risultati Champions League saranno nuovamente protagonisti oggi, mercoledì 3 agosto 2022: l’appuntamento sarà infatti con le ultime cinque partite che ancora restano da disputare per l’andata del terzo turno preliminare della Uefa Champions League 2022-2023. Il livello comincia ad essere abbastanza alto e ci sono nomi piuttosto conosciuti fra le squadre che devono già giocare in piena estate, la finale vinta dal Real Madrid contro il Liverpool per conquistare la quattordicesima Coppa dei Campioni della storia degli spagnoli non è così lontana ma da circa un mese è già cominciata una nuova avventura con i turni preliminari della nuova Champions League, senza squadre italiane.

Milan, Inter, Napoli e Juventus, citate in ordine di classifica alla fine dello scorso campionato di Serie A, sono qualificate di diritto alla fase a gironi, come d’altronde ben 26 squadre in totale. Di conseguenza, la “maratona estiva” dei risultati Champions League promuoverà appena sei squadre alla fase a gironi della massima competizione europea: nel mese di luglio abbiamo già vissuto i primi due turni, adesso spazio al terzo e infine ci saranno anche i playoff, l’obiettivo è andare avanti il più possibile, eventualmente anche nelle competizioni minori tramite i vari ripescaggi, anche se adesso crescono le speranze di arrivare alla “vera” Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite d’andata del terzo turno preliminare, ricordando che (come già nella scorsa stagione) non vale più la regola sui gol in trasferta, anche se naturalmente questa variabile farà sentire i propri effetti settimana prossima, quando si disputeranno le partite di ritorno. Considerando sempre il fuso orario italiano, alle nostre ore 18.00 si giocheranno già le prime due sfide, che saranno Bodø/Glimt Zalgiris e Qarabag Ferencvaros.

Il nostro giro d’Europa (e talora anche oltre confini strettamente geografici del continente) proseguirà alle ore 19.00 con Maccabi Haifa Apollon Limassol, mentre alle ore 20.00 comincerà Dinamo Kiev Sturm Graz, che per le note vicende si disputa nella città polacca di Lodz ed è l’unico match di oggi tra formazioni non campioni dei rispettivi campionati nazionali, ma piazzate in tornei che mandano in Champions League più di una squadra. Infine, ecco alle ore 20.45 Stella Rossa Pyunik.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 18.00

Bodø/Glimt Zalgiris

Qarabag Ferencvaros

Ore 19.00

Maccabi Haifa Apollon Limassol

Ore 20.00

Dinamo Kiev Sturm Graz

Ore 20.45

Stella Rossa Pyunik











