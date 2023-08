RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Ecco le prossime date, diretta gol live score (oggi mercoledì 23 agosto 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE DATE

Mentre aspettiamo i risultati Champions League attesi stasera per le ultime tre partite d’andata dei playoff, ricordiamo che cosa ci attenderà nelle prossime settimane. Ovviamente martedì e mercoledì prossimi, cioè il 29 e 30 agosto, avremo gli incontri di ritorno, seguiti giovedì 31 agosto dal fondamentale sorteggio della fase a gironi, le cui date delle sei giornate torneranno ad avere l’andamento al quale siamo abituati, dopo l’anomalo autunno 2022 che era stato caratterizzato dai Mondiali in Qatar.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: il PSV la riacciuffa! (andata playoff 22 agosto 2023)

Si giocherà quindi (anche le quattro squadre italiane Inter, Lazio, Milan e Napoli) innanzitutto il 19 e 20 settembre; la seconda giornata sarà il 3-4 ottobre e si arriverà a metà del cammino il 24-25 ottobre. Ecco poi la quarta giornata il 7-8 novembre, la quinta che sarà disputata il 28-29 novembre ed infine la chiusura dei gironi sarà il 12-13 dicembre, con il sorteggio degli ottavi che chiuderà l’anno solare della Champions League il 18 dicembre prossimo. Le emozioni saranno garantite, anche se per il momento dobbiamo ancora scoprire chi completerà il tabellone delle partecipanti… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: beffa Marsiglia, Klaksvik out! (oggi 15 agosto 2023)

ANCORA ANDATA DEI PLAYOFF!

I risultati Champions League saranno protagonisti anche oggi, mercoledì 23 agosto 2023: l’appuntamento sarà infatti con altre tre partite che andranno a completare il programma dell’andata dei playoff della Uefa Champions League 2023-2024, ultimo atto del lungo cammino dei preliminari estivi della massima competizione europea per club che stanno ormai per emettere tutti i loro verdetti. Non è passato poi così tanto tempo dalla finale vinta circa due mesi e mezzo fa per la prima volta nella sua storia dal Manchester City dopo la finale vinta contro una pur splendida Inter. I nerazzurri sono qualificati di diritto alla fase a gironi anche della nuova edizione, come d’altronde anche Napoli, Lazio e Milan: settembre vedrà finalmente in azione anche le quattro rappresentanti italiane.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score, andata del terzo turno preliminare: ok Maccabi e Rangers!

Ci penseremo da settimana prossima, in particolare da giovedì 31 agosto, che sarà il sempre atteso giorno del sorteggio dei gironi di Champions League, ma naturalmente prima c’è da completare il quadro delle magnifiche 32 che disputeranno questi gironi. Sono rimaste infatti in lizza solamente dodici squadre, che si contendono gli ultimi sei agognati posti disponibili nella fase a gironi della nuova edizione della Champions League, anche se per i verdetti dovremo naturalmente attendere le partite di ritorno in programma settimana prossima. Il sogno è vicino, anche se poi il cammino sarebbe ancora molto lungo per arrivare a giocarsi il titolo di campioni d’Europa, Prima però dobbiamo completare la “maratona estiva” dei risultati Champions League, ricordando che le sei sconfitte si potranno consolare giocando i gironi di Europa League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite d’andata dei playoff, ricordando che il fischio d’inizio sarà per tutti gli incontri in programma alle ore 21.00 italiane. Avremo dunque tre partite in contemporanea anche questa sera, come già ieri, di cui due del cosiddetto Champions Path e una per il League Path. Quest’ultimo è il percorso delle “piazzate” di campionati che possono iscrivere più di una formazione alla Champions League, come è il caso di Portogallo e Grecia, che citiamo perché la partita in oggetto sarà stasera Sporting Braga Panathinaikos.

I risultati Champions League ci offriranno poi questa sera per l’andata dei playoff anche due partite del già citato Champions Path, cioè il percorso riservato alle squadre campioni nazionali di campionati che non hanno alcun posto garantito nel tabellone principale della Champions League, nemmeno per chi ha vinto il campionato nella scorsa stagione. In questo caso, le due partite in oggetto saranno Maccabi Haifa Young Boys, sfida tra i campioni d’Israele e quelli elvetici, e Molde Galatasaray, con trasferta quindi in Norvegia per i campioni di Turchia.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 21.00

Maccabi Haifa Young Boys

Molde Galatasaray

Sporting Braga Panathinaikos











© RIPRODUZIONE RISERVATA