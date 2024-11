RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: SI ENTRA NELLA SECONDA METÀ

I risultati Champions League tornano protagonisti oggi, martedì 26 novembre 2024, grazie alle prime nove partite della quinta giornata della cosiddetta “fase campionato”, grande novità di questa stagione. Si entra dunque nella seconda metà del cammino, dal momento che in totale le giornate saranno otto, ma non si può parlare di “ritorno” dal momento che – come tifosi e appassionati ormai sanno benissimo – si affronteranno una sola volta otto rivali diverse. Di certo però la classifica assume un volto sempre più definito e di conseguenza anche la posta in palio è sempre più importante.

Tutto questo premesso, dobbiamo aggiungere che ci attende un martedì molto intenso, anche perché le italiane in campo saranno ben tre oggi per i risultati Champions League, a partire già dalle ore 18.45, quando infatti potremo seguire Slovan Bratislava Milan e Sparta Praga Atletico Madrid, mentre alle ore 21.00 sarà la volta delle altre sette partite. Le emozioni saranno garantite con Barcellona Brest, Bayern Monaco PSG, Inter Lipsia, Leverkusen Salisburgo, Manchester City Feyenoord, Sporting Lisbona Arsenal e Young Boys Atalanta, tutte in contemporanea.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: LE TRE ITALIANE DI OGGI

Oggi quindi i risultati Champions League saranno molto “lombardi”, con Milan, Atalanta e Inter in campo. Per primi citiamo i rossoneri, che infatti scenderanno in campo nell’anticipo. Il Milan arriva dall’impresa sul campo del Real Madrid che ha cambiato le prospettive del cammino europeo del Diavolo: ora le prospettive sono molto più favorevoli, anche perché oggi il Milan è atteso sul campo dello Slovan Bratislava, fanalino di coda con zero punti e la peggiore differenza reti fra tutte le 36 squadre. Vero che il Milan quest’anno ci ha abituato a colpi di scena in entrambi i sensi, ma sprecare l’occasione sarebbe un delitto.

Curiosamente, le tre rivali delle italiane sono tutte ferme a zero punti, quindi il martedì ci potrebbe essere propizio nei risultati Champions League. Per l’Atalanta il discorso può essere molto simile: i nerazzurri arrivano dallo splendido colpaccio sul campo dello Stoccarda, adesso c’è un’altra trasferta ma sul campo in teoria abbordabile dello Young Boys, per cui si può puntare a crescere ancora. Per l’Inter invece c’è il Lipsia, che è una sorpresa negativa nel gruppo di coda: meglio non fidarsi dei tedeschi, ma dopo la vittoria contro l’Arsenal c’è l’occasione per mettere in discesa la strada, magari puntando direttamente agli ottavi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 5^ GIORNATA

Ore 18.45

Slovan Bratislava Milan

Sparta Praga Atletico Madrid

Ore 21.00

Barcellona Brest

Bayern Monaco PSG

Inter Lipsia

Leverkusen Salisburgo

Manchester City Feyenoord

Sporting Lisbona Arsenal

Young Boys Atalanta

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 12

Brest, Inter, Sporting Lisbona, Monaco 10

Barcellona, Borussia Dortmund, Aston Villa 9

Atalanta 8

Manchester City, Arsenal, Juventus, Bayer Leverkusen, Lille, Celtic, Dinamo Zagabria 7

Atletico Madrid, Bayern, Benfica, Real Madrid, Milan, Feyenoord, Bruges 6

Psv 5

Stoccarda, Psg, Sparta Praga, Shakhtar 4

Girona, Salisburgo 3

Bologna 1

Sturm Graz, Stella Rossa, Lipsia, Young Boys, Slovan Bratislava 0