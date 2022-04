Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata quarti (6 aprile)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ALTRI DUE QUARTI!

Altre due partite per i risultati di Champions League arrivano mercoledì 6 aprile: si conclude il programma dell’andata dei quarti di finale, e vivremo dunque Chelsea Real Madrid e Villarreal Bayern che si giocheranno entrambe alle ore 21:00. Sfide stuzzicanti: tre di queste squadre la Champions League l’hanno già vinta e si tratta di formazioni che hanno portato a casa tre delle ultime quattro edizioni, mentre potremmo anche citare una “intrusa” come il Villarreal, che non si trovava a questo livello della competizione da 13 anni e ha vissuto nel frattempo anni difficili, ma spera ovviamente di proseguire nel suo sorprendente cammino.

Sarà molto interessante scoprire quello che succederà questa sera con i risultati di Champions League: naturalmente arrivati ai quarti di finale, che si giocano ancora sulla distanza dei 180 minuti e non saranno regolati dalla formula dei gol in trasferta, potrebbe davvero succedere di tutto pur se fino a questo momento il campo ha fornito qualche rapporto di forza; di sicuro al La Cerámica c’è una grande favorita come il Bayern Monaco, mentre nell’altro match si parte decisamente più in equilibrio. Tra poco i due campi forniranno il loro esito, noi mettiamoci allora in attesa dei risultati di Champions League per l’andata dei quarti di finale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Champions League stanno per presentarci dunque il loro conto: ieri abbiamo assistito alle prime due partite nell’andata dei quarti, oggi avremo le altre due. Uno sguardo a come stanno andando le cose nei rispettivi campionati ci dice che il Bayern Monaco ha sostanzialmente in mano la Bundesliga (al netto del pasticcio capitato sabato, quando per 20 secondi ha giocato in 12 prima che l’arbitro se ne rendesse conto) e sarebbe il decimo Meisterschale consecutivo per una squadra che non conosce rivali in Germania. Il Chelsea in Premier League è terzo ma le possibilità di vincere il campionato sono ridotte al lumicino, si tratterà ora di conservare il proprio posto nelle prime quattro per tornare appunto a giocare la Champions League in cui quest’anno difende il titolo.

Il Real Madrid è primo nella Liga ed è ripartito dopo aver perso di schianto il Clasico contro il rinato Barcellona, per Carlo Ancelotti il vantaggio sul gruppetto delle seconde è ampio. Infine il Villarreal, che sempre nel campionato spagnolo potrebbe non riuscire a prendersi la qualificazione all’Europa League che ha vinto, a proposito, nel 2021. Saranno dei quarti di finale nobili per i risultati di Champions League, dunque adesso non resta che scoprire quello che succederà a Stamford Bridge e al La Cerámica perché tra poco le due partite prenderanno davvero il via, e noi saremo spettatori molto interessati anche se purtroppo le nostre rappresentanti sono già eliminate dalla competizione…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA QUARTI

Ore 21:00 Chelsea Real Madrid

Ore 21:00 Villarreal Bayern











