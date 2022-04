Risultati Champions League/ Diretta gol live score andata quarti, oggi 5 aprile

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SUPER SFIDA MANHESTER CITY-ATLETICO MADRID

I risultati Champions League torneranno protagonisti oggi, martedì 5 aprile 2022, con le prime due partite d’andata dei quarti di finale della Champions League 2021-2022. Naturalmente è già successo tantissimo negli scorsi mesi, comprese purtroppo le eliminazioni di tutte le squadre italiane, ma potremmo dire che da oggi la Champions League entra nella fase in cui si fa la storia. In 30 giorni saranno racchiusi quarti e semifinali, le emozioni saranno garantite: ricordiamo ancora una volta la novità legata al cambio della regola sui gol in trasferta, ma soprattutto andiamo a scoprire che cosa ci riserverà questa sera la Champions League.

Le partite in programma sono solamente due per ogni sera, perché naturalmente le quattro sfide d’andata dei quarti sono spalmate fra oggi e domani, ma naturalmente il livello delle sfide si sta alzando e con esso anche la posta in palio. Oggi quindi i risultati Champions League ci proporranno queste due partite, entrambe con fischio d’inizio in programma alle ore 21.00: Benfica Liverpool e Manchester City Atletico Madrid, che poi saranno di mercoledì al ritorno, perché si alternano i giorni con le altre due sfide.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE SQUADRE INGLESI

Mettiamo in copertina per i risultati Champions League le due squadre inglesi che giocheranno oggi, anche perché naturalmente Liverpool e Manchester City sono fra le più serie candidate al successo finale. Il Liverpool agli ottavi ha eliminato l’Inter, anche se i nerazzurri si sono fatti onore vincendo ad Anfield: il sorteggio poi ha dato a Jurgen Klopp una mano, almeno sulla carta, perché il Benfica è un abbinamento “morbido” quando si arriva al livello dei quarti di Champions League, dove i Reds puntano a vincere come nel 2019, primo grande successo del Liverpool di Klopp.

Sappiamo invece molto bene che la Champions League ancora manca al Manchester City e di conseguenza è questo il grande obiettivo di Pep Guardiola e dei suoi uomini. Guai però a sottovalutare l’Atletico Madrid, avversaria sempre ostica per chiunque: si scontrano anche due filosofie di gioco differenti, quella dell’allenatore catalano e quella di Diego Simeone, comandante “eterno” dell’Atletico Madrid che non avrà nulla da perdere in questo quarto di finale in cui è il City ad avere l’onore e l’onere del favore dei pronostici.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA QUARTI

Ore 21.00

Benfica Liverpool

Manchester City Atletico Madrid











