Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite (ritorno ottavi)

Tornano protagonisti i risultati Champions League e ci sarà subito la Juventus in campo: oggi martedì 9 marzo 2021 infatti cominciano gli incontri di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021, che con due partite al giorno ci terranno compagnia anche domani e poi martedì e mercoledì della prossima settimana, secondo il calendario che ormai è diventato tradizionale da vari anni a questa parte. Gli ottavi di Champions League vengono spalmati complessivamente su oltre un mese, tra oggi e domani torna in campo chi aveva giocato l’andata tre settimane fa – e dato che vale l’alternanza dei giorni, oggi tocca a chi allora aveva giocato di mercoledì. Per farla breve, andiamo dunque a ricordare che cosa ci attende nella serata di oggi per i risultati Champions League del ritorno degli ottavi, con calcio d’inizio naturalmente fissato come sempre alle ore 21.00. Lo abbiamo già accennato: ci sarà Juventus Porto (1-2 all’andata) e la partita in contemporanea sarà Borussia Dortmund Siviglia (3-2).

La squadra più attesa nei risultati Champions League di questa sera dunque è la Juventus, non solo da parte dei tifosi italiani. I bianconeri infatti sono i nove volte campioni d’Italia in carica, due volte in questi anni hanno raggiunto la finale di Champions League e hanno in squadra Cristiano Ronaldo, che con il suo status di stella del calcio mondiale attira ovunque l’attenzione. Il Porto – e nemmeno le due formazioni dell’altra partita – obiettivamente non ha lo stesso status, tuttavia all’andata aveva vinto per 2-1 e questo impone alla Juventus di cercare la rimonta, che però l’anno scorso non era riuscita contro il Lione, in una situazione sotto molti punti di vista simile, dato che richiedeva di recuperare un gol a una squadra sulla carta inferiore. Ad agosto la Juventus non ci riuscì, adesso il flop sarebbe forse ancora più pesante, perché la scorsa estate c’era almeno la fresca vittoria dello scudetto da mettere sul piatto. Rimontare da 1-2 però potrebbe essere più facile che da 0-1: la Juventus ci riuscirà?

