Risultati Champions League/ Diretta gol live score: in campo a Napoli e Porto, via! (21 febbraio 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per Napoli Barcellona e Porto Arsenal, si alza quindi il sipario su una bellissima serata in compagnia dei risultati Champions League e la squadra della quale finora abbiamo parlato meno è il Barcellona. I catalani l’anno scorso vinsero la Liga ma furono una delusione in Europa, con l’eliminazione nel girone di Champions League e poi anche dalla Europa League già negli spareggi; quest’anno invece per gli uomini di Xavi sta andando senza dubbio meno bene il cammino in campionato, dove la difesa del titolo appare oggettivamente assai complicata a -8 dal Real Madrid, per cui diventa fondamentale per il Barcellona andare il più avanti possibile in Champions League, per mettersi alle spalle le delusioni del passato più recente.

In effetti, i catalani erano usciti ai gironi anche due anni fa mentre nell’edizione 2020-2021 erano stati eliminati agli ottavi, per cui adesso il Barcellona punta a tornare fra le prime otto d’Europa per la prima volta dal 2019-2020, tra l’altro ulteriore ricordo negativo, perché i blaugrana arrivarono sì ai quarti ma, nella bolla portoghese, furono sconfitti con un incredibile 8-2 dal Bayern Monaco che avrebbe poi sollevato il trofeo nella finale contro il Psg, risolta dal gol di Kingsley Coman. Adesso però la storia non conta più, cediamo allora la parola ai campi per i risultati di Champions League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ALTRA PARTITA

Adesso spendiamo qualche parola in più per presentare anche Porto Arsenal nella nostra panoramica sui risultati Champions League attesi per stasera. Il Porto è una presenza praticamente fissa tra le migliori realtà del calcio internazionale, l’anno scorso agli ottavi fece soffrire l’Inter più di quanto non abbiano fatto successivamente Benfica e Milan e adesso ci riprova contro l’Arsenal, anche se la stagione per i lusitani non è esaltante, dal momento che in campionato sono terzi alle spalle delle due grandi rivali della capitale, di conseguenza non è affatto scontato che rivedremo il Porto nella prossima edizione della Champions League.

L’Arsenal invece è secondo in Premier League, dove si annuncia una sfida potenzialmente memorabile con Liverpool e Manchester City per la conquista del titolo, anche se la battaglia “casalinga” potrebbe essere un problema per il cammino europeo. I Gunners hanno qualcosa in più, ma il Porto è rivale sempre ostica per chiunque, siamo quindi curiosi di scoprire quali saranno le prime risposte su questa doppia sfida che renderà davvero prestigiosa la serata di Champions League… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SERATA DEL NAPOLI!

I risultati Champions League saranno protagonisti naturalmente anche oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, perché restano solamente due partite ancora da giocare per completare il quadro degli incontri d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2023-2024, l’ultima che si disputa secondo il formato che ormai tutti siamo ampiamente abituati a conoscere. Ecco allora che stasera scenderanno in campo anche le ultime quattro squadre che ancora mancano all’appello, poi ci sarà una settimana di pausa per poi ripartire con i ritorni, ma iniziando naturalmente da chi aveva giocato settimana scorsa all’andata.

Tutto questo premesso, dobbiamo dire che ci attende un mercoledì di enorme fascino in compagnia delle ultime due partite per i risultati Champions League dell’andata degli ottavi di finale, perché con fischio d’inizio naturalmente ancora una volta alle ore 21.00 potremo assistere a Napoli Barcellona e Porto Arsenal. La nostra attenzione sarà quasi tutta rivolta allo stadio Maradona, ma bisogna ammettere che pure in Portogallo ci attende un match che definire stuzzicante sarebbe quasi riduttivo…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL NAPOLI

Dato alla sfida fra portoghesi e inglesi quello che è giusto tributare loro, è inevitabile che per noi la serata dei risultati Champions League si concentrerà moltissimo sullo stadio Diego Armando Maradona, in una partita che vivrà proprio nel nome del Pibe de Oro, anche se il suo impatto sulla storia del club blaugrana non fu nemmeno paragonabile all’epopea del Napoli di Maradona. Sarebbe bello poter celebrare solamente il fascino così speciale della sfida contro i catalani, ma purtroppo l’attualità ci porta a sottolineare quanto sia delicato il momento dei campioni d’Italia.

Il Napoli sembra lontano anni luce da quello che l’anno scorso aveva letteralmente dominato il campionato e che aveva a lungo impressionato anche in Champions League. Con Rudi Garcia le cose non sono andate bene, tanto che il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidarsi a Walter Mazzarri, che però non è riuscito a risolvere problemi che sono forse anzi peggiorati ulteriormente negli ultimi mesi, fino al fatale pareggio contro il Genoa e l’avvento di Francesco Calzona, dunque all’esordio stasera. La qualificazione per la prossima edizione della Champions League rischio di diventare un miraggio, la sfida con il Barcellona potrebbe valere la svolta se dovesse sancire una riscossa, ma naturalmente il livello di difficoltà sarà altissimo…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA OTTAVI

ore 21.00

Napoli Barcellona

Porto Arsenal











