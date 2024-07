Risultati Champions League/ Diretta gol live score andata 1° turno preliminare (oggi 10 luglio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANCORA PRIMO TURNO PRELIMINARE!

Altre otto partite ci faranno compagnia questa sera con i risultati di Champions League: è “solo” mercoledì 10 luglio, il primo match è previsto alle ore 17:00 e stiamo già parlando di andata del primo turno preliminare, il torneo è ufficialmente iniziato ieri e si è aperta di fatto la corsa al titolo vinto lo scorso anno dal Real Madrid, che ha battuto il Borussia Dortmund in finale. Questa, lo ricordiamo, è la stagione delle grandi novità: la Uefa ha disposto un radicale cambiamento di formula e così nei risultati di Champions League non vedremo più la suddivisione in gironi ma avremo invece una sorta di mini-campionato a 36 squadre, ma senza che avvengano tutti gli incroci.

Più partite, tecnicamente (almeno nelle intenzioni) un primo turno più accattivante, ma attenzione: noi stiamo parlando dei risultati di Champions League di questa sera e, da questo punto di vista, le cose restano invariate perché i turni preliminari seguono lo stesso andamento degli anni scorsi, dunque le squadre di federazioni minori, che saranno via via sempre più in alto nel ranking, si sfideranno per avere accesso al supergirone che costituirà l’inizio della prima fase del torneo vero e proprio. Non resta allora che presentare meglio i risultati di Champions League di questa sera…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: COSA ASPETTARSI

Cosa dire dei risultati di Champions League per l’andata del primo turno preliminare? Naturalmente le squadre che saranno in campo questa sera fanno parte della periferia dell’Europa, se così vogliamo chiamarla; già con la rivoluzione precedente la Uefa aveva disposto che le principali federazioni non portassero loro rappresentanti a giocare gli spareggi, dunque sarà un percorso votato alle sorprese ma soprattutto alle scoperte di piccole realtà che potrebbero regalarsi un grande cammino e scrivere la loro storia personale o del Paese. Come il KI Klaksvik, che ospita i lussemburghesi del Differdange e tornano protagonisti nei risultati di Champions League.

L’anno scorso sono diventati il primo club delle Isole Far Oer a timbrare la qualificazione al girone di una competizione Uefa, che si era poi rivelata essere la Conference League; abbiamo poi il Ludogorets, formazione bulgara che in Champions League è già stato e che, almeno guardando a questo primo turno preliminare, potrebbe facilmente rappresentare una “big” in senso lato, insieme allo Slovan Bratislava che rappresenta la Slovacchia. Staremo a vedere, certamente il grande calcio con i risultati di Champions League deve ancora arrivare ma attenzione a questa andata del primo turno preliminare, qualcuna di queste squadre potrebbe fare il botto.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 Ordabasy Petrocub

Ore 18:00 Flora Tallinn Celje

Ore 19:00 Slovan Bratislava Struga

Ore 19:00 RFS Larne

Ore 20:00 KI Klaksvki Differdange

Ore 20:00 Ludogorets Dinamo Batumi

Ore 20:45 Dinamo Minsk Pyunik

Ore 21:00 Borac Egnatia











