RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: GIORNO DI VERDETTI

Oggi, martedì 30 luglio 2024, si fa davvero intrigante il quadro per i risultati Champions League, perché ci attendono sette partite di ritorno del secondo turno preliminare. Siamo evidentemente nel cuore dell’estate, ma chi saprà superare questo ostacolo comincerà a vedere non così impossibile l’accesso al tabellone principale della Uefa Champions League 2024-2025, l’edizione del cambio di format, con 36 squadre partecipanti, classifica unica e cinque italiane in gara. In palio per ora c’è il posto nel terzo turno preliminare e poi ci saranno anche i playoff, ma il livello comincia a crescere.

Il cammino nelle Coppe non finirà per le perdenti, che infatti passeranno ai preliminari di Europa League, ma chi vince avrà la certezza di essere protagonista in autunno, perché chi gioca il terzo preliminare di Champions sarà come minimo nel tabellone principale di una delle due Coppe minori. Ecco perché i risultati Champions League sono davvero intriganti per queste società già alla fine del mese di luglio.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Scopriamo allora che cosa succederà oggi per il ritorno del secondo turno preliminare con i risultati Champions League 2024-2025. Si comincerà alle ore 18.00 (indicheremo sempre gli orari italiani in caso di differenze di fuso orario) con Qarabag Lincoln Red Imps, con i padroni di casa campioni azeri favoriti avendo già vinto per 2-0 all’andata in trasferta. Alle ore 19.00 ecco ben tre partite: Petrocub Apoel vedrà i ciprioti ospiti provare a difendere il successo di misura dell’andata; Sparta Praga Shamrock Rovers ha nei cechi i favoriti d’obbligo avendo vinto per 2-0 in trasferta all’andata e discorso simile per Fenerbahce Lugano, dove si ripartirà dal 4-3 per i turchi.

Alle ore 20.00 i risultati Champions League proseguiranno con The New Saints Ferencvaros, con i magiari che all’andata vinsero 5-0 e dunque hanno già ipotecato la qualificazione. Ecco poi alle ore 20.30 Slovan Bratislava Celje, decisamente più intrigante perché si ripartirà dal pareggio per 1-1; infine, la chiusura sarà dalle ore 20.45 con KI Klaksvik Malmoe, che vede gli svedesi favoritissimi dopo il successo per 4-1 all’andata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Tra parentesi il risultato dell’andata

Ore 18.00

Qarabag Lincoln Red Imps (2-0)

Ore 19.00

Petrocub Apoel (0-1)

Sparta Praga Shamrock Rovers (2-0)

Fenerbahce Lugano (4-3)

Ore 20.00

The New Saints Ferencvaros (0-5)

Ore 20.30

Slovan Bratislava Celje (1-1)

Ore 20.45

KI Klaksvik Malmoe (1-4)