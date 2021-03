Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno ottavi (9 marzo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IN CAMPO A BUDAPEST E PARIGI

Per i risultati di Champions League, eccoci a mercoledì 10 marzo con terza e quarta partita nel calendario degli ottavi di ritorno: alle ore 21:00 vivremo Liverpool Lipsia e Psg Barcellona, e avremo quindi il nome di altre due squadre che proseguiranno il loro percorso nel torneo. I Reds, lo diciamo subito, non giocheranno ad Anfield ma saranno nuovamente alla Budapest Arena, a causa del protocollo Covid vigente nel Regno Unito sono costretti in Ungheria dove già avevano vinto il match di andata (2-0).

Sono formalmente in casa e dunque davvero vicini alla qualificazione; ancora di più lo è il Psg, finalista della passata edizione che al Camp Nou ha schiantato il Barcellona con un netto 4-1, e può finalmente spezzare il tabù blaugrana. Aspettando che si giochi, possiamo certamente fare un quadro riassuntivo di quello che ci aspettiamo dalle due sfide di oggi, i risultati di Champions League regalano sempre grandi emozioni e ribaltoni e potrebbe essere il caso anche per questo mercoledì sera…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando i risultati di Champions League per questo mercoledì dobbiamo allora dire che ci sono due grandi favorite per il passaggio del turno. Il Psg non è mai riuscito a eliminare il Barcellona da questa competizione né in altre, ma finalmente ha la grande occasione per farlo; certo dovrà tenere bene a mente quanto accaduto nel 2017, quel 4-0 al Parco dei Principi che era stato clamorosamente ribaltato in un 6-1 al Camp Nou per una delle più grandi imprese nella storia, quella del Barcellona di Luis Enrique. Il Liverpool invece ha un’altra serata utile per dimenticare quello che sta succedendo in Premier League: i Reds sono in crisi nera, attualmente ottavi in classifica e con il rischio di scivolare ancora più indietro quando le rivali avranno recuperato. Si tratta ora di capire se Jurgen Klopp stia puntando tutto sulla Champions League, ma anche così non si spiega il motivo di un passo scadente, sul quale torneremo; ora è il momento di metterci comodi e aspettare quello che succederà sui due campi, non vediamo l’ora di vivere un’altra grande serata dedicata ai risultati di Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Liverpool Lipsia

Ore 21:00 Psg Barcellona



© RIPRODUZIONE RISERVATA