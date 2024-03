RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Inter per la storia! Diretta gol live score ritorno ottavi (oggi 13 marzo 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: PER LA STORIA

Uno dei temi più interessanti legati ai risultati di Champions League per questa sera riguarda l’Inter: la squadra nerazzurra è ancora in corsa per replicare la finale raggiunta lo scorso anno (persa contro il Manchester City) e incredibilmente potrebbe essere la prima italiana a giocare due finali consecutive in Champions League da ben 26 anni. l’ultima a riuscirci è stata la Juventus di Marcello Lippi: per i bianconeri addirittura tre finali in serie, ma dopo quella vinta contro l’Ajax erano arrivate le sconfitte subite da Borussia Dortmund e Real Madrid.

In precedenza ci era riuscito il Milan, nel 1989 e 1990 (entrambe vinte, contro Steaua Bucarest e Benfica) e con la tripletta tra il 1993 e il 1995 (sconfitte contro Marsiglia e Ajax, in mezzo il 4-0 a Barcellona); dal tris della Juventus la finale di Champions League l’hanno giocata gli stessi bianconeri per tre volte (perdendo sempre), il Milan in altrettante occasioni (due vittorie e una sconfitta) e l’Inter due volte, con successo nel 2010 completando il Triplete e appunto la sconfitta dello scorso anno. È curioso notare che nel 1998, terza finale consecutiva in Champions League per la Juventus, Simone Inzaghi aveva 22 anni e aveva appena concluso la stagione in Serie C1 con il Brescello, che l’avrebbe riportato a Piacenza e da lì alla Lazio. In Serie A doveva ancora esordire: sì, è passato parecchio tempo… (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA ALL’INTER!

I risultati di Champions League per mercoledì 123 marzo sono quelli che chiudono il programma del ritorno degli ottavi: alle ore 21:00 si giocano Atletico Madrid Inter e Borussia Dortmund Psv, scopriremo dunque le ultime due squadre che si qualificheranno ai quarti e ovviamente la nostra speranza è che i nerazzurri facciano parte di questo scenario. La situazione di partenza è equilibrata su entrambi i campi: al Wanda Metropolitano, dove sarà focalizzata la maggior parte della nostra attenzione, si riparte dalla vittoria per 1-0 che l’Inter ha raccolto tre settimane fa, grazie al gol realizzato da Marko Arnautovic.

Al Signal Iduna Park invece è ancora più in divenire: il Borussia Dortmund all’andata è stato raggiunto da un rigore molto discusso, dunque un 1-1 in virtù del quale chi vincerà nei novanta minuti si prenderà la qualificazione ai quarti. Ci spingiamo a dire che Inter e Borussia Dortmund siano le squadre favorite per fare strada nel torneo ma i risultati di Champions League ci dovranno dire se effettivamente sarà così, dunque aspettiamo che le partite prendano il via e nel frattempo proviamo a fare qualche altra rapida incursione nei temi principali di questo mercoledì sera dedicato al ritorno degli ottavi di finale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZI)ONE E CONTESTO

Ci avviciniamo quindi al mercoledì sera dedicato ai risultati di Champions League: al Wanda Metropolitano l’Inter non deve sottovalutare l’Atletico Madrid, anche se i Colchoneros non sono più quello squadrone che tra il 2014 e il 2016 ha giocato due finali e ha anche rischiato di vincerle. Siamo forse alle battute finali dello straordinario ciclo di Diego Simeone, grande ex della partita che ancora una volta cercherà di raggiungere un buon risultato; la verità è che oggi l’Inter è superiore e lo ha fatto vedere anche all’andata, pur se il risultato di 1-0 maturato a San Siro non può lasciare del tutto tranquilli i nerazzurri.

Dall’altra parte il Borussia Dortmund parte con i favori del pronostico per quanto mostrato nella fase a gironi, dove è riuscito a prendersi il primo posto in un girone che comprendeva Psg, Milan e un Newcastle mina vagante, la qualità dei tedeschi è certamente superiore a quella di un Psv Eindhoven che comunque sta riuscendo a vendere cara la pelle, e che in Eredivisie sta dominando a differenza di quanto fa il Borussia Dortmund in Bundesliga (-20 dal Bayer Leverkusen e qualificazione alla prossima Champions League a rischio). Vedremo allora cosa succederà tra poche ore quando i risultati di Champions League arriveranno finalmente a farci compagnia…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Atletico Madrid Inter (andata 0-1)

Ore 21:00 Borussia Dortmund Psv (andata 1-1)











