Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno ottavi (martedì 15 marzo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ALTRI DUE OTTAVI DI RITORNO!

Alle ore 21:00 di martedì 15 marzo i risultati di Champions League tornano a farci compagnia con altri due match validi per il ritorno degli ottavi: Ajax Benfica e Manchester United Atletico Madrid saranno intense e interessanti, in entrambi i casi si parte dal risultato di parità con cui erano terminate le sfide di tre settimane fa e dunque sarà particolarmente curioso scoprire cosa succederà alla Johan Cruijff Arena e a Old Trafford, soprattutto perché la Uefa ha cancellato la regola dei gol in trasferta e, di conseguenza, la qualificazione entro i 90 minuti dovrà necessariamente arrivare con la vittoria di una di queste squadre.

Possiamo ricordare, mentre aspettiamo che per i risultati di Champions League si scenda in campo, che abbiamo già quattro squadre che si sono qualificate ai quarti di finale del torneo: si tratta di Liverpool, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. Questa sera la terza inglese potrebbe fare il salto aspettando il Chelsea, poi una tra Ajax e Benfica potrebbe essere considerata outsider del prossimo sorteggio anche se almeno i Lancieri sono sempre da temere. Vedremo allora cosa ci diranno queste due partite, intanto noi facciamo un ulteriore approfondimento sui temi che sono legati ai risultati di Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si scende in campo tra poco per i risultati di Champions League. Nessuna delle due partite è ancora indirizzata: il Manchester United, che ha vinto il suo girone davanti a Villarreal e Atalanta, è stato salvato nel match del Wanda Metropolitano dal baby Elanga, ma appena prima del ritorno degli ottavi si è ritrovato battendo il Tottenham, restando in corsa per il quarto posto in campionato e soprattutto riavendo il dominante Cristiano Ronaldo dei giorni migliori, perché è stato lui a risolvere la questione con una tripletta. L’Atletico Madrid però resta un avversario assolutamente ostico quando si tratta di eliminazione diretta, ma ora che sarà costretto a vincere bisognerà vedere se la squadra di Diego Simeone saprà affrontare una partita da costruire.

Nel match della Johan Cruijf Arena regna l’assoluta incertezza: l’Ajax certamente ha qualcosa in più del Benfica, ma negli ultimi anni è stata una formazione più in grado di stupire fuori casa e le Super Aquile hanno poco da perdere, perché hanno superato il girone eliminando il Barcellona e dunque già aver giocato gli ottavi è un risultato importante. Vedremo, di sicuro in entrambi i casi c’è il concreto rischio che si vada ai tempi supplementari e magari, per la prima volta nei risultati di Champions League per questa edizione, assisteremo anche ai calci di rigore. Come sempre i campi ci forniranno la loro insindacabile risposta…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Ajax Benfica (andata 2-2)

Ore 21:00 Manchester United Atletico Madrid (andata 1-1)



