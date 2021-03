Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno ottavi (martedì 16 marzo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: L’ATALANTA CI PROVA

I risultati di Champions League per martedì 16 marzo ci introducono alla settimana che chiuderà il programma del ritorno degli ottavi: alle ore 21:00 si giocano Manchester City Borussia Monchengladbach e Real Madrid Atalanta. Il quadro sembra essere chiaro, perché tre settimane fa abbiamo vissuto due vittorie esterne: più netta quella degli Sky Blues che hanno segnato due gol senza incassarne e dunque sembrano realmente avviati verso i quarti, con la necessità di fare il salto di qualità in ambito europeo.

C’è invece ancora speranza per l’Atalanta, sconfitta di misura a Bergamo dai Blancos: per di più si è trattato di una partita “strana” e giocata in un contesto particolare, dunque Gian Piero Gasperini potrebbe davvero fare il colpo grosso. Chiaramente però le due squadre favorite sono quelle che giocano in casa; vedremo allora quello che succederà tra poche ore quando si scenderà in campo, aspettando che per i risultati di Champions League si giochi possiamo iniziare a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che verranno affrontati nel corso della serata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Chiaramente la grande attenzione per i risultati di Champions League del martedì sarà posta sull’Atalanta: a Bergamo la Dea ha dovuto affrontare una partita totalmente difensiva a causa dell’espulsione (molto discussa) di Remo Freuler dopo nemmeno 20 minuti. Gli orobici hanno sofferto ma retto fino agli ultimi minuti, quando purtroppo hanno incassato il gol di Ferland Mendy che adesso spinge il Real Madrid a un vantaggio abbastanza consistente. I blancos possono gestire sapendo che il pareggio sarebbe un risultato utile, e che segnare un gol costringerebbe l’Atalanta a farne almeno due; il Borussia Monchengladbach è costretto invece a “raddoppiare” tutte le cifre realizzative nei confronti del Manchester City. Per quello che i tedeschi hanno fatto vedere nel corso della fase a gironi le possibilità del ribaltone ci sono ancora, ma è anche vero che nel frattempo la squadra di Pep Guardiola sembra aver fatto il reale salto di qualità e, già superiore sulla carta, non dovrebbe avere troppi problemi a liberarsi dell’avversaria. Ad ogni modo, tra poco saranno i due campi a fornire i loro verdetti…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Manchester City Borussia Monchengladbach (2-0)

Ore 21:00 Real Madrid Atalanta (1-0)



