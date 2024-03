RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ All’Emirates è scenario di equilibrio! Diretta gol live score (12 marzo 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA PARTITA DI LONDRA

Finora giustamente ci siamo concentrati soprattutto su Barcellona Napoli, ma bisogna dire che sarà molto interessante anche Arsenal Porto per i risultati di Champions League stasera. Questo anche grazie al gol nei minuti di recupero di Galeno nel match d’andata in Portogallo, che aveva consentito ai padroni di casa del Porto di imporsi per 1-0: una vittoria di misura, ma che naturalmente rende molto più concrete le speranze di qualificazione per il Porto e complica invece il cammino dell’Arsenal, che adesso è obbligato a vincere, se possibile con due o più gol di scarto per evitare le insidie dei tempi supplementari e degli eventuali calci di rigore.

Risultati Champions League/ Real e City avanti! Diretta gol live score (6 marzo 2024)

Sulla carta l’Arsenal è comunque favorito, il ruolo è d’obbligo per la capolista della Premier League che sta marciando allo stesso ritmo del Liverpool e un punto davanti al Manchester City in una meravigliosa volata a tre, mentre il Porto è solamente terzo nel campionato portoghese e quindi cerca in Champions League l’impresa memorabile. Avversario ostico per chiunque, il Porto avrà ben poco da perdere, l’Arsenal non dovrà farsi irretire e mettere in campo la propria qualità tecnica, in verità non emersa all’andata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: Lazio fuori a testa alta (oggi 5 marzo 2024)

IL NAPOLI CERCA L’IMPRESA!

Oggi, martedì 12 marzo 2024, i risultati Champions League ci faranno ancora una volta compagnia con altre due partite, che apriranno stasera la seconda settimana dedicata alle partite di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2023-2024. Da questo punto di vista, non c’è niente di nuovo da segnalare: tifosi e appassionati sono ormai abituati al fatto che gli ottavi di Champions League siano spalmati su due diverse settimane sia all’andata sia al ritorno, facendoci quindi compagnia complessivamente per circa un mese, anche per consentire ad Europa League e Conference League di rimettersi in pari, disputando nello stesso periodo playoff ed ottavi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: pari tra PSG e Newcastle! (28 novembre 2023)

Di conseguenza, le partite in programma sono solamente due per ogni sera, ma questo naturalmente non vuol dire che le emozioni siano di meno: le squadre rimaste in lizza sono le più forti d’Europa e anche oggi ci sarà da stare molto attenti, anche in ottica italiana. Per la precisione, stasera i risultati Champions League ci proporranno queste due partite, entrambe con fischio d’inizio in programma alle ore 21.00: Arsenal Porto e Barcellona Napoli, che erano state nella seconda settimana anche all’andata, ma di mercoledì perché si alternano i giorni.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL NAPOLI

Presentando i risultati Champions League, oggi naturalmente spicca l’impegno del Napoli contro il Barcellona, una partita che sarà un bivio fondamentale per la stagione di entrambe le società. Si riparte dal pareggio per 1-1 nella partita d’andata di tre settimane fa al Maradona: il Barcellona di Xavi può contare sul ritorno in casa e vuole tornare fra le migliori otto squadre d’Europa dopo alcune stagioni di “vuoto”, ha il pronostico a proprio favore ma anche notevole pressione, considerando pure il fatto che nella Liga la caccia al titolo nazionale è tutta in salita, quindi sarà la Champions League a determinare gran parte del giudizio sulla stagione dei catalani.

Il Napoli invece cerca un’impresa che cambierebbe il sapore di questa stagione e varrebbe per gli azzurri l’accesso per la seconda stagione consecutiva ai quarti di Champions League. Sarebbe un traguardo ancora più prezioso in un anno che ben poco ha portato al Napoli. Nelle ultime settimane la situazione è migliorata, ma ogni minimo rallentamento, come il pareggio contro il Torino di venerdì scorso, rischia di essere un macigno nell’inseguimento a un posto in Champions League anche per la prossima stagione. Adesso però c’è da pensare al torneo in corso e un colpaccio a Barcellona naturalmente entrerebbe nella storia dei partenopei…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO OTTAVI

ore 21.00

Arsenal Porto (and. 0-1)

Barcellona Napoli (and. 0-0)











© RIPRODUZIONE RISERVATA